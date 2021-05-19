الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مذكرة تفاهم بين «بتروجت» و«بيكر هيوز» لتصميم المشروعات البترولية

اتفاقية مصر مع بيكر
اتفاقية مصر مع بيكر هيوز العالمية

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من شركة بيكر هيوز العالمية، حيث تم بحث تعزيز التعاون المشترك فى مجال تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية وتصنيع المعدات، كما تم استعراض سبل تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات الحديثة من خلال التوسع في عقد ورش العمل المشتركة.

 ضم الوفد أوام أبكونج نائب رئيس الشركة للعمليات، وسانتياجو ريدوندو نائب رئيس الشركة للشئون المالية، وزاهر إبراهيم نائب رئيس الشركة لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحضر اللقاء المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول وتامير ناصر مدير شركة بيكر هيوز بمصر والسودان.

 

صناعة الطاقة العالمية تشهد تغيرات كبيرة

 

وأكد الملا خلال اللقاء أن صناعة الطاقة العالمية تشهد تغيرات كبيرة خلال الفترة الحالية فى ظل توجه عالمى واسع النطاق نحو الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة فى إطار جهود خفض انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة.

وأوضح أن معظم دول العالم الآن تتبنى الغاز الطبيعى كأفضل وقود أحفورى يتمتع بخصائص صديقة للبيئة خلال هذه المرحلة الانتقالية نحو الطاقات الجديدة والمتجددة  الأمر الذى يبرز دور منتدى غاز شرق المتوسط في توفير جانب من هذه الاحتياجات العالمية للغاز الطبيعى وبما يحقق المصلحة والمنافع المشتركة لكافة الدول الأعضاء ، مشيراً إلى الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بقضايا المناخ والحفاظ على البيئة وتنويع مزيج الطاقة المصرى.

 

نائب رئيس “بيكر هيوز” يشيد بجهود مصر

 

وأضاف الملا أن الفترة القادمة ستشهد تزايداً كبير في الأنشطة والاستثمارات بقطاع البترول فى ظل اهتمام واضح من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بالتوسع فى أنشطتها بهدف تحقيق المزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج، موضحاً أن تعافى أسواق البترول العالمية وتوازن مستويات الأسعار بالإضافة إلى أن نجاح قطاع البترول فى تحسين مناخ الاستثمار، ساهم في تشجيع الشركات الأجنبية الكبرى على ضخ استثمارات جديدة.

ومن جانبه أشاد نائب رئيس بيكر هيوز للعمليات بالجهود التى بذلتها الدولة المصرية ودورها الريادى فى انشاء منتدى غاز شرق المتوسط والذى يحظى باهتمام عالمى متزايد ، مشيراً إلى اهتمام بيكر هيوز بتنويع محفظة أعمالها والعمل بشكل أكبر فى مجالات الطاقة النظيفة.

 

توقيع مذكرة تفاهم بين “بتروجت” و"بيكر هيوز"

 

وعلى جانب آخر شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركتى بتروجت وبيكر هيوز لزيادة التعاون بين الشركتين فى مجال تصميم وتنفيذ المشروعات .

 وقع المذكرة المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت وتامير ناصر مدير شركة بيكر هيوز بمصر والسودان، والتى بموجبها سيتم تعميق التعاون فى مجال توريد المواد الكيماوية المتخصصة واستخداماتها المختلفة والتى تشمل تحسين انتاجية الآبار وخطوط نقل المواد البترولية واختبارات المستودعات واستخلاص الكبريت وثانى أكسيد الكربون من الخام ومعالجة المياه الصناعية وغيرها.

 

يذكر أن شركتي بتروجت وبيكر هيوز تتشاركان فى عدة مشروعات خارج مصر بموزمبيق وروسيا والمكسيك والإمارات.

اتفاقية مصر مع بيكر هيوز العالمية في تنفيذ المشروعات البترولية

33
33
333
333
بيكر هيوز العالمية المشروعات البترولية تصنيع المعدات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية منتدى غاز شرق المتوسط

مواد متعلقة

رصد البترول والتعدين فى مصر بالأقمار الصناعية.. وإنشاء مدينة فضائية متكاملة

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدى نادر

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 19-5-2021

بعد «أزمة دول الخليج».. وزير خارجية لبنان يطلب إعفاءه من مهامه

مذكرة تفاهم بين «بتروجت» و«بيكر هيوز» لتصميم المشروعات البترولية

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير مصر بلندن: القاهرة تجري اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في مواجهات بالضفة الغربية

السند الحقيقى.. مصر تعيد بناء غزة (إنفوجراف)