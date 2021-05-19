«تموين كفر الشيخ»: توريد 158 ألف طن قمح

أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أن غرفة عمليات الرئيسية تعمل يوميا لمتابعة موسم توريد القمح المحلي الذي بدأ في يوم 20 أبريل الماضي، ويستمر حتى منتصف شهر يوليو المقبل، طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأكد المهندس عادل الهابط مساعد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تم توريد 158 ألفا و333 طنا، مقارنة بـ 95.5 ألف طن خلال الأيام الماضية بزيادة 63 ألف طن، مشيرا إلى أن كل يوم ترتفع معدلات التوريد المحلي بواقع 8 آلاف طن قمح محلي .

وأضاف أن هناك متابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث أن غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، تعمل بشكل منتظم لمتابعة 20 مواقعا للتوريد بدلا من 22 موقعا حيث تم إلغاء موقعين لقربهما من مستشفي العزل لعلاج فيروس كورونا والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

وأشار مساعد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أن التسويق للأقماح يتم من خلال تلك المواقع التابعة للشركة القابضة الصوامع والبنك الزراعي المصري والمطاحن يوميا خلال الفترة الصباحية التي تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساءا، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، على أن يكون سداد مستحقات الفلاحين خلال 72 ساعة منذ استلام الأقماح.

واستكمل أنه حتى الآن لم تحدث أي مشكلة في موسم التوريد الحالي أو لم يتم ضبط أي مخالفات في عمليات التوريد، سواء توريد قمح محلي قديم أو مخلوط بالمستورد أو أقل جودة من النسب التي حددتها وزارة التموين، أو ما تصل نسب الرطوبة فيه عن 12%.

وأضاف أن الجهات المسوقة للاقماح المحلية البالغة نحو 20 موقعا ستستمر في عمليات التسويق للأقماح إلى آخر حبة، لزيادة معدلات التوريد التي ترتفع يوميا بمعدلات عالية .