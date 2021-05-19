جامعة الوادي الجديد تواصل تنفيذ القوافل البيطرية وتبدأ برنامجا تدريبيا للقيادات

قال الدكتور وليد سنوسي، عميد كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد، إن القوافل البيطرية بكلية الطب البيطري تستأنف عملها اليوم الأربعاء والخميس لخدمة مراكز وقري المحافظة.

و بدأت الجامعة في منتصف شهر أبريل الماضي أعمالها للكشف على الثروات الحيوانية بكافة القرى والمدن لخدمة المزارعين، وتنفيذ بعض العمليات البسيطة للحيوانات، وإستأنفت الجامعة أعمالها اليوم بتنفيذ قافلة بيطرية بقريه جورمشين 7 بمركز باريس ويتبعها قافله أخرى يوم الخميس 20 مايو الجاري، في بئر8 بمركز باريس، وبذلك تكون القوافل البيطرية، قد أتمت عملها بمراكز المحافظة المختلفة بداية من مركز الخارجة وتختتم أعمالها بمركز باريس، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة.

- أعمال القوافل تتم وسط إجراءات احترازية من كورونا

واضاف عميد كلية الطب البيطري بجامعة الوادي الجديد، أن القوافل البيطرية تنظمها الجامعة بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ومديرية الطب البيطري بالوادى الجديد ،وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا المستجد، بالالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى بين اعضاء القافلة، ومربي الثروة الحيوانية وأعمال التعقيم والتطهير لأماكن تواجد السادة الأطباء، والأساتذة والطلاب للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين في القافلة.

- الكشف على الثروة الحيوانية وإجراء العمليات البسيطة وتوفير الأدوية مجانا

وأكد عميد الكلية أن القوافل البيطرية بالجامعة تهدف للكشف على الثروة الحيوانية وإجراء العمليات البسيطة وتوفير الأدوية بالمجان، هذا بالاضافة إلى تنفيذ سلسلة من الندوات الارشادية البيطرية لمربى الثروة الحيوانية بقرى ومراكز ومدن الوادي الجديد للحفاظ على الثروة الحيوانية خالية من الأمراض الوبائية وذلك في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

- بدء برنامج تدريبي للقيادات الجامعية

وفي سياق متصل تنفذ جامعة الوادي الجديد خلال أيام، برنامجا تدريبيا للقيادات الجامعية بالجامعة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد.

صرح بذلك الدكتور محمود الكيلاوي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بجامعة الوادى الجديد، وقال ان البرنامج التدريبي يأتي في إطار تنفيذ القرار الوزاري رقم 293 لسنة 2021 بشأن الترشح لوظائف القيادات الجامعية والذي تضمن في المادة الرابعة البند(5)، حضور المرشح للدورات التدريبية التي تعقد بإحدى الجهات التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتأهيل لشغل الوظيفة، وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات باعتماد البرنامج التدريبي للقيادات الجامعية.

- تدريب القيادات الجامعية للترشح لشغل وظيفة عميد كلية

واضاف مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بجامعة الوادى الجديد، أن المركز بدأ فى الاعلان عن البرنامج التدريبي للقيادات الجامعية للترشح لشغل وظيفة عميد كلية، والذي مدته ثلاثة أيام تبدأ من الأحد 23 /05 /2021، وحتي الثلاثاء 25 /05 /2021 وأكد أن حجز البرنامج التدريبي متاح على الرابط: http://is.gd/82tbxM