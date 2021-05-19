الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قرار من النيابة بشأن عقار كرموز المنهار في الإسكندرية

عقار كرموز المنهار
عقار كرموز المنهار

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار قديم مكون من 3 طوابق انهار وتشريد 6 أسر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على ملف العقار لفحصة.
تلقى اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار أسقف عقار مأهول بالسكان من الداخل. 
على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة كرموز وقوات من الحماية المدنية، إلى موقع الحادث وتم رفع أثار الحادث، والتأكد من وجود مصابين أو ضحايا بسبب الحادث.
وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار رقم 13 حاره عز بكومه الشقافة بناء قديم ومكون من 3 طوابق، وانهيار اسقفه من الداخل، وتم إخراج 6 أسر و18 فردًا، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، وهي عبارة عن وجبات وبطاطين ومبلغ مالي إعانة لهم وعرض تسكينهم بالإيواء العاجل لمحافظة الإسكندرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
كما قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة سقوط أجزاء من عقار بناء قديم مشغول بالسكان، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب ملف العقار من الحي لفحصه، وسؤال شهود العيان عن الانهيار.
وبالمعاينة والفحص تبين العقار عبارة عن بناء قديم حوائط حاملة ومشغول بالسكان، ومكون من ارضي، وثلاث طوابق علوية وجزء بالسطح، وسقوط اسقف المطبخ من الدور الثالث حتي الدور الاول بدون حدوت إصابات 
 

الحماية المدنية شرطة ضباط الداخلية النيابة القاهرة قسم شرطة تشكيل تلقى تحف

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكدواني بمرض جلدى نادر

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 19-5-2021

مذكرة تفاهم بين «بتروجت» و«بيكر هيوز» لتصميم المشروعات البترولية

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

مصدر أمني بالغربية: «متحرش طنطا» سيكون في أيدينا خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير مصر بلندن: القاهرة تجري اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في مواجهات بالضفة الغربية

السند الحقيقى.. مصر تعيد بناء غزة (إنفوجراف)