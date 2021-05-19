قرار من النيابة بشأن عقار كرموز المنهار في الإسكندرية

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة عقار قديم مكون من 3 طوابق انهار وتشريد 6 أسر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على ملف العقار لفحصة.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار أسقف عقار مأهول بالسكان من الداخل.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة كرموز وقوات من الحماية المدنية، إلى موقع الحادث وتم رفع أثار الحادث، والتأكد من وجود مصابين أو ضحايا بسبب الحادث.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار رقم 13 حاره عز بكومه الشقافة بناء قديم ومكون من 3 طوابق، وانهيار اسقفه من الداخل، وتم إخراج 6 أسر و18 فردًا، وتقديم المساعدات الإنسانية لهم، وهي عبارة عن وجبات وبطاطين ومبلغ مالي إعانة لهم وعرض تسكينهم بالإيواء العاجل لمحافظة الإسكندرية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة سقوط أجزاء من عقار بناء قديم مشغول بالسكان، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وطلب ملف العقار من الحي لفحصه، وسؤال شهود العيان عن الانهيار.

وبالمعاينة والفحص تبين العقار عبارة عن بناء قديم حوائط حاملة ومشغول بالسكان، ومكون من ارضي، وثلاث طوابق علوية وجزء بالسطح، وسقوط اسقف المطبخ من الدور الثالث حتي الدور الاول بدون حدوت إصابات

