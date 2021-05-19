بعد «أزمة دول الخليج».. وزير خارجية لبنان يطلب إعفاءه من مهامه

طلب وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة، اليوم الأربعاء، من الرئيس ميشيل عون، إعفاءه من مسئولياته الوزارية، بعدما تسببت تصريحاته في أزمة مع دول الخليج، حسبما أفادت فضائية “سكاي نيوز عربية”، في خبل عاجل.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قال في وقت سابق من اليوم، إن التصريحات التي أدلى بها شربل وهبة، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في مقابلة تليفزيونية عن دول الخليج تعبر عن رأيه الشخصي ولا تعكس موقف الدولة، في محاولة لتفادي المزيد من التوتر في العلاقات مع دول كانت حليفة ومانحة للبنان.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ حربه الأهلية من عام 1975 إلى 1990، وفقد دعما ماليا حيويا كان يحصل عليه من دول الخليج التي تشعر بالاستياء لتزايد نفوذ “حزب الله” المدعوم من إيران.

وأشعل وهبة التوتر خلال مقابلة تليفزيونية عندما ألقى بالمسئولية على دول الخليج في ظهور تنظيم “داعش” في العراق وسوريا، قبل أن يبرر الأمر بأن تصريحاته حُرفت.

وقال الرئيس اللبناني، عون، إن تصريحات الوزير تمثل “رأيه الشخصي”، وأشاد بالعلاقات “الأخوية” مع دول الخليج.

واستدعت السعودية والإمارات والكويت والبحرين سفراء لبنان لديها بشأن التصريحات، وسلمت الرياض السفير مذكرة بشأن ما وصفتها بإساءات وهبة، ووصفت وزارة الخارجية الإماراتية تصريحاته بأنها “مشينة وعنصرية”.

ونددت الكويت بتصريحات وهبة واصفة إياها “بالإساءات البالغة”، بينما وصفتها البحرين "بالتصريحات المسيئة".