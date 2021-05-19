بدء تنفيذ مشروعات مياه الشرب بقرية طحا بوش ببني سويف (صور)

ضمن مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

أعلن اللواء أحمد الصحصاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، اليوم الأربعاء، عن بدء تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرية طحا بوش بمركز ناصر ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، والتي تهدف إلى تحسين مستوي المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، فى تصريحات صحفية على استمرار حملات التوعية وعمل الإستقصاءات الميدانية بالقري ضمن مبادرة حياة كريم، مشيرا إلى أنه تم تسليم مواقع العمل فى 4 قري بمركز ناصر، لتنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بالمناطق المحرومة ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

- تنفيذ شبكات بطول47 كم تقريبا بتكلفة 15 مليون جنيها

وأضاف "الصحصاح" أنه سيتم مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى بني عدي، وطحا بوش، ودنديل، والحرجة بمركز ناصر بإجمالي أطوال شبكات 47 كم تقريبا بتكلفة 15 مليون جنيها، مشدداً على سرعة الإنتهاء من الأعمال حسب الخطة الزمنية الموضوعة، وسرعة الإنتهاء من الأعمال حسب الخطة الزمنية الموضوعة.رى أولوية

- مشروع تطوير القرى أولوية لكافة أجهزة الدولة

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد أكد أن المشروع القومي لتطوير القرى الذي يتبناه ويرعاه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد أولوية لأجهزة الدولة بشكل عام ، وللجهاز التنفيذي بالمحافظة بصفة خاصة ، مشددا على أنه لن يسمح بأي تعثر غير مبرر في هذا الملف الهام والحيوي الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة أهالينا من خلال مشروعات تستهدف تحسين جودة حياتهم في كافة المناحي.

مشددا على ضرورة التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بتنفيذ المشروع أو المتابعة لمعدلات التنفيذ ، مؤكدا على أهمية التواصل المباشر ، وعدم الاعتماد على التقارير الورقية ، حيث ذلك يهدر الوقت والجهد ، ويعرقل الجهود الهادفة لتحقيق معدلات تنفيذ كبيرة

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