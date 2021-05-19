الأربعاء 19 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

مصادر: زيادة في الرحلات السياحية من رومانيا للمطارات المصرية (خاص)

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن أن المطارات ذات المقاصد السياحية تشهد خلال الأونة الأخيرة زيادة في الرحلات الرومانية رغم الظروف الصحية التي يشهدها العالم خلال الفترة الراهنة من تفشي فيروس كورونا المستجد، عطفا على ما يتم تطبيقه من كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة، تطبيقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن السلطات المختصة بوزارة الطيران المدني قد تلقت خلال الفترة الراهنة العديد من الإخطارات من كبريات شركات الطيران والسياحة الرومانية، لتسيير رحلات جوية مباشرة وغير مباشرة “الشارتر” إلى المدن السياحية المصرية، في ظل التجهيزات الضخمة التي تتمتع بها المطارات المصرية حاليا ورغم الظروف الصحية الصعبة التي تجتاح العالم.

وأشارت إلى أن مطارات الغردقة وشرم الشيخ ومرى مطروح قد استقبلوا خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الرحلات الجوية السياحية الرومانية لأول مرة منذ سنوات طويلة، عقب حصول تلك المطارات على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات خلال الشهور الماضية، والذي ساهم بشكل كبير في زيادة معدلات التشغيل الجوي والركابي بتلك المطارات.

وأوضحت المصادر، أنه من المتوقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة زيادة الحركة الجوية والسياحية بالمطارات ذات المقاصد السياحية مع بدء الفصل الصيفي، وحصول العديد من المواطنيين على مستوى العالم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فضلا على السمعة الطيبة التي تتمتع بها منظومة المطارات المصرية خلال الفترة الراهنة.

وأكدت المصادر، أن المطارات المصرية تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

واختتمت بأنه يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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