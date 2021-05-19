الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 19-5-2021

الطقس في مصر
الطقس في مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء الموافق 19-5-2021 حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون لطيفًا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومعتدلًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.


وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، أشار الخبراء إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة. 
 

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 35 20
الإسكندرية 29 19
وادي النطرون 34 18
طنطا 33 19
شبين الكوم 34 19
دمنهور 31 18
بلطيم 29 18
مطروح 25 17
السلوم 31 18
سيوة 35 18
بورسعيد 26 21
دمياط 26 20
الزقازيق 34 19
المنصورة 33 19
الإسماعيلية 35 18
السويس 35 19
العريش 28 19
رفح 28 18
رأس سدر 35 22
نخل 33 16
نويبع 35 25
طابا 33 21
كاترين 33 18
الطور 33 22
شرم الشيخ 38 27
الغردقة 37 25
مرسى علم 36 25
الفيوم 36 19
بنى سويف 36 19
المنيا 36 20
أسيوط 37 20
سوهاج 37 21
قنا 39 23
الأقصر 40 23
أسوان 40 24
إدفو 41 24
أبوسمبل 39 23
الوادى الجديد 39 23
شلاتين 36 26
أبو رماد 37 25
حلايب 32 27
رأس حدربة 31 26

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