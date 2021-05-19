8 فوائد مذهلة للبطيخ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الأيام الماضية، على نطاق واسع تحذيرات بشأن انتشار كمية من البطيخ المسرطن الذي يحتوي على مادة بيضاء من الداخل في الأسواق.

التحذيرات انتشرت على نطاق واسع، مما أثار قلق المواطنين ودفع الحكومة لنفي الشائعة وتوضيح حقيقة الأمر من خلال بيان أصدرته عبر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

والبطيخ هو غذاء أساسي في فصل الصيف، فهو مفيد للغاية بالنسبة لك، وفيما يلي ثمانية من الفوائد الصحية المهمة للبطيخ بحسب موقع Health.

يحافظ على رطوبتك

يحتوي كوب واحد من البطيخ على خمسة أكواب من السوائل واستهلاك كمية كافية منه يدعم الدورة الدموية وصحة الجلد والهضم، كما يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم، ووظائف الأعضاء والمفاصل، والتمثيل الغذائي، والشهية، والتخلص من النفايات.

يحتوي على العناصر الغذائية الرئيسية وقليل من السعرات الحرارية

البطيخ يحتوي على سعرات حرارية وسكر أقل مما تعتقد، لكن تلك الحلاوة الطبيعية تأتي ممزوجة بفيتامينات A وC التي تدعم وظيفة المناعة وصحة الجلد، بالإضافة إلى كميات أقل من البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B ومضادات الأكسدة الواقية من الصحة.

خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية

ثبت أن مادة L-citrulline، وهي مادة طبيعية في البطيخ تعمل على تحسين وظيفة الشرايين وخفض ضغط الدم من خلال مساعدة الأوعية الدموية على الاسترخاء، مما يفتح الدورة الدموية.

يقلل من وجع العضلات

في إحدى الدراسات، عانى الرياضيون الذين تناولوا 16 أونصة من عصير البطيخ قبل التمرين بساعة من انخفاض ألم العضلات وتعافي أسرع لمعدل ضربات القلب مقارنة بأولئك الذين تناولوا مشروبًا وهميًا.

إدارة الوزن بشكل صحي

قد يساعد البطيخ في دعم إدارة الوزن الصحي عند تناوله بدلًا من الوجبات الخفيفة الحلوة المصنعة، ونظرت دراسة أجريت عام 2019 من جامعة ولاية سان دييغو في تغيرات الشبع والوزن بعد تدخل لمدة أربعة أسابيع في البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

أثناء الدراسة، طُلب من مجموعة واحدة تناول كوبين من البطيخ الطازج يوميًا، بينما تناولت المجموعة الثانية كعكات قليلة الدسم تحتوي على نفس عدد السعرات الحرارية مثل البطيخ، سُمح للمشاركين بتناول وجباتهم الخفيفة في أي وقت من اليوم، خلال جلسة واحدة أو عدة جلسات، أو إما بمفردهم أو مع أطعمة أخرى.

يوفر دعمًا للجهاز الهضمي

البطيخ ليس غنيًا بالألياف، فإن الألياف التي يحتوي عليها تدعم وظيفة الأمعاء الصحية، تحتوي الفاكهة أيضًا على السوائل والبريبايوتكس، وهو نوع من الألياف التي تحفز نمو ونشاط البكتيريا المفيدة في الأمعاء الغليظة، ترتبط البريبايوتك بوظيفة المناعة الصحية، ومكافحة الالتهابات، والمزاج الإيجابي. تعزز البريبايوتكس أيضًا امتصاص المعادن، وتحسن مستويات السكر في الدم والأنسولين، وقد تحمي من سرطان القولون.

يساعد في الدفاع ضد المرض

يعتبر البطيخ من أفضل مصادر اللايكوبين، وهو مضاد للأكسدة معروف بمكافحة الإجهاد التأكسدي، والذي يحدث عندما يكون هناك خلل بين إنتاج الجذور الحرة المدمرة للخلايا وقدرة الجسم على مواجهة آثارها الضارة، ويقلل الليكوبين الذي يوفره الحماية من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع 2 والسرطان، وكذلك الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر، بالنسبة لمعظم الليكوبين، اختر البطيخ ذي اللب الوردي التقليدي ، والذي يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة مقارنة بالأصناف الصفراء والبرتقالية.

يحمي بشرتك

يوفر الحماية للبشرة، حيث يحتوي على فيتامينات A وC وقد يحمي محتوى الفاكهة من اللايكوبين من أضرار أشعة الشمس، وجدت إحدى الدراسات أن تناول معجون الطماطم ، الذي يوفر 16 مجم من اللايكوبين، قلل من حروق الشمس بعد 10 أسابيع من الاستهلاك اليومي، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، يحتوي كوب ونصف من البطيخ على حوالي 9 إلى 13 ملليجرام من اللايكوبين.