الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ذا ناشيونال» تبرز دعم مصر قطاع غزة

مساعدات مصرية لقطاع
مساعدات مصرية لقطاع غزة

أبرزت صحيفة "ذا ناشيونال" المساعدات المصرية المقدمة لصالح قطاع غزة، لاسيما مع التصعيد الأخير الذي شهده القطاع بسبب اندلاع أعمال القتال بين كل من حكومة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

 

500 مليون دولار لإعمار غزة 

أعلن الرئيس  عبد الفتاح السيسي أن مصر ستخصص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة بعد أن دمرت الضربات الجوية الإسرائيلية أجزاءً من القطاع، وذكر بيان صادر عن ممثل الرئاسة، أمس الثلاثاء، أن الشركات المصرية ستشارك في عملية إعادة الإعمار.

وأصدر السيسي التوجيه خلال قمة ثلاثية في باريس مع قادة فرنسا والأردن لبحث التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

يأتي هذا فيما تسببت مئات الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة في أضرار جسيمة للبنية التحتية والمباني، وقتل ما لا يقل عن 213 فلسطينيا وأصيب أكثر من 1440، حيث يتصاعد العنف منذ تسعة أيام.

وقالت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إن أكثر من 52 ألف فلسطيني نزحوا وتعرض نحو 450 مبنى في قطاع غزة للدمار أو لأضرار بالغة، بما في ذلك ستة مستشفيات وتسعة مراكز للرعاية الصحية الأولية، وتم إطلاق أكثر من 3150 صاروخًا من غزة خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لإسرائيل، وقتل 12 شخصًا في إسرائيل.

 

فتح معبر رفح الحدودي

وفتحت السلطات المصرية، الأحد الماضي، معبر رفح الحدودي، البوابة الوحيدة بين مصر وقطاع غزة، لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وإيصال المساعدات وظلت سيارات الإسعاف في وضع الاستعداد منذ يوم الجمعة.

 

إدخال مساعدات وأدوية

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مصر ترسل 65 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية بقيمة 14 مليون جنيه مصري “893.077 دولارا” لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت الوزارة إنه تم إرسال ما مجموعه 165 سيارة إسعاف - بما في ذلك 50 على طول معبر رفح.

كما تم تجهيز 11 مستشفى في شمال سيناء والإسماعيلية بجانب قناة السويس والقاهرة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين من غزة.

غزة ٥٠٠ مليون دولار لدعم غزة فلسطين السيسي

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