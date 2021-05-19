مؤسسات حقوقية عربية تبحث توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى فى فلسطين

بحث رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) التابعة لجامعة الدول العربية، مع المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سبل توثيق جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي، ودور الآليات الوطنية في الدول العربية خاصة الدول التي تستقبل ضحايا جرائم الاحتلال من الجرحى في توثيق هذه الجرائم، وفقا لما نقلته وسائل اعلام فلسطينية اليوم الأربعاء.

وقال البيان الصادر عن لجنة حقوق الانسان العربية: "إن المباحثات تناولت أيضا سبل تفعيل توصيات المؤتمر الدولي حول "تعزيز المساءلة والمحاسبة الجنائية لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.. فلسطين نموذجا"، خاصة فيما يتعلق بتفعيل لجنة المتابعة التي تم تشكيلها بناءً على مخرجات المؤتمر الذي عقد في شهر مارس 2021 في القاهرة".

وناقش الجانبان أثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمبنى الذي يضم عدد من المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة، بهدف حجب التغطية الصحفية لجرائم الاحتلال، وما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

من جانبه أعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية جابر المري عن استعداد اللجنة لتوفير كافة أشكال الدعم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل توثيق هذه الجرائم تمهيداً لما قد يتخذ من خطوات مستقبلية في هذا الإطار، مؤكدا على ضرورة التعاون والتكامل بين آليات حقوق الإنسان بمستوياتها المتعددة الوطنية والإقليمية والدولية لخلق بيئة ملائمة لممارسات حقوق الإنسان.

وجاءت هذه المباحثات في إطار متابعة لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) التطورات الراهنة في فلسطين وإلحاقا بما أصدرته اللجنة من توصيات بشأن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين.

يأتي هذا فيما أفادت أنباء بمقتل صحفي فلسطيني في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء إثر استهداف الطائرات الإسرائيلية لمنزل بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة.

ووفقُا لوكالة أنباء "فرانس برس" الفلسطينية، قالت المصادر إن الصحفي يوسف أبو حسين من إذاعة الأقصى قتل بعد استهداف منزله من طيران الاستطلاع قرب رمزون الشيخ رضوان.

من جهتها بثت إذاعة "صوت الأقصى" نبأ "استشهاد" المذيع يوسف أبو حسين بعد استهداف منزله من قبل الطيران الإسرائيلي فجر اليوم.