وزير خارجية فلسطين يتوجه إلى نيويورك للمشاركة فى اجتماع الأمم المتحدة

يغادر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الأربعاء، رام الله متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع في الأرض الفلسطينية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، بناء على تكليف من الرئيس الفلسطيني، يشارك المالكي في الجلسة الاستثنائية الخاصة للجمعية العامة، والتي تأتي بناء على طلب مشترك من المجموعة العربية والمجموعة الإسلامية وحركة عدم الانحياز.

ومن المفترض أن يلقي المالكي كلمة فلسطين خلال ذلك الاجتماع الخاص، والذي سيبدأ غدا الخميس على الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك، الخامسة مساء بتوقيت القدس، وسيقوم تلفزيون فلسطين ببث الجلسة على الهواء مباشرة.

ومن المتوقع مشاركة وزراء خارجية آخرين في الاجتماع المذكور، تعبيرا عن وقوفهم مع فلسطين، ورفضهم وإدانتهم لاستمرار العدوان الاسرائيلي بحق قطاع غزة، والقدس وبقية الضفة الغربية.

وبعد الاستماع إلى مداخلات الدول المختلفة، من المتوقع أن يعلن رئيس الجمعية العامة عن موقف موحد يدين تلك الاعتداءات، ويرفض المساس بالوضع القانوني القائم في القدس، وخاصة المتعلق بالمسجد الأقصى وبقية المقدسات في المدينة.

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

ومنذ أكثر من أسبوع، قُتل في قطاع غزة 212 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية. بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها أكثر من 188آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.