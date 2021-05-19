«الجمهورية»: نشاط السيسى بباريس يجسد متانة العلاقات مع فرنسا وأفريقيا

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن النشاط الواسع للرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الفرنسية باريس، ولقاءات قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه وعدد من الزعماء الأفارقة ورؤساء الحكومات المـشـاركيـن فــي قمتي دعــم الــســودان والقمة الاقتصادية لدعم اقتصادات الـدول الأفريقية، تجسد العلاقات الوثيقة والقوية التي تربط مصر بفرنسا بصفة خاصة ومصر ودول القارة الأفريقية بصفة عامة.

وشددت الصحيفة، في افتتاحيتها، الصادرة اليوم الأربعاء بعنوان "دعم اقتصادات القارة السمراء"، على أنه في هذا الإطار يأتي حرص مصر على تدعيم وتعميق الـشـراكـة الاستراتيجية الممتدة مع فرنسا والتي تمثل ركيزة مهمة للحفاظ على الاستقرار والأمن بمنطقة الشرق الأوســط، كذلك الحرص أيضا على تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خـلال المرحلة القادمة بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية وأيضًا ملفات التعاون الثنائي فـي ضـوء التحديات الكبيرة على الصعيد الإقليمي.

وأكدت "الجمهورية" أن الدور المصري المحوري ومساعيها المـســتمـرة لإرســــاء دعـــائـــم الأمـــن والاســتــقــرار والتنمية فـي الـقـارة الأفريقية يجسد الثقل الدولي لمـصـر والــتــشــاور معها فــي مختلف القضايا الإقليمية والدولية.. ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة بصفة خاصة والعالم بأسره بصفة عامة.

وأفادت، في اختتام افتتاحيتها، بأنه فـــي هـــذا الـــصـــدد تــأتـي الــرؤيــة المـصـريـة لـدعـم اقـتـصـادات الــدول الأفــريــقــيــة المـضارة مــن جائحة كـورونـا، وضــرورة مساندة المجتمع الــدولــي لـــدول الــقــارة الأفريقية لتحقيق التنمية والنهوض بكافة الخدمات بالقارة السمراء.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أقام مساء اليوم الإثنين الماضي مأدبة عشاء بقصر الإليزيه، تكريما للرئيس عبد الفتاح السيسي والزعماء المشاركين في مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان والذي عقد اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس.

كان الرئيس السيسي وماكرون قد عقدا مباحثات بالإليزيه ظهر اليوم تناولت سبل تعزيز العلاقات في كافة المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والتطرف.