دفعة ثالثة من لقاح «سبوتنيك V» الروسى إلى تونس قريبا

أكد السفير الروسي لدى تونس، سيرجي نيكولايف، استعداد روسيا لمواصلة دعم تونس في مواجهة وباء كورونا، مشيرًا إلى أن دفعة ثالثة من لقاح "سبوتنيك V" ستصل إلى تونس نهاية الشهر الجاري.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، بحث رئيس مجلس الشعب التونسي، راشد الغنوشي، خلال اجتماع مع السفير الروسي، سبل تعزيز العلاقات الروسية - التونسية من خلال مزيد التعاون في مختلف المجلات الاقتصادية والعلمية.

وأعرب الغنوشي عن شكره لروسيا في دعمها لتونس لمجابهة تفشي فيروس كورونا، خاصة عبر توفير اللقاحات، مؤكدا أهمية مواصلة هذا التعاون وتمكين تونس من جرعات إضافية.

وأشار رئيس مجلس نواب الشعب إلى الأهمية التي توليها تونس للعلاقات الثنائية، وأكد استعداد تونس لبحث آليات مزيد تفعيل الاتفاقيات القائمة بين البلدين بهدف دعم التعاون الثنائي، مبرزا الدور الذي يمكن ان يضطلع به البرلمانيون في هذا المجال.

بدوره أعرب السفير الروسي عن ارتياحه للعلاقات التونسية الروسية، وأكد رغبة بلاده في مزيد تعزيز التعاون الثنائي في ميادين التجارة والاقتصاد ودعم الاستثمار، فضلا عن تكثيف تبادل الزيارات واللقاءات ولا سيما على المستوى البرلماني.

وأكد استعداد روسيا مواصلة دعم تونس في مواجهة وباء كورونا من خلال توفير اللقاحات، وأكد أن دفعة جديدة من لقاحات "سبوتنيك V" ستصل إلى تونس في نهاية الشهر الجاري.

كما أشار إلى التعاون الروسي - التونسي في المجال السياحي والثقافي والأهمية التي توليها الشركات الروسية للاستثمار في تونس وعبرها في إفريقيا، مؤكدا الاستعداد للعمل المشترك من أجل تذليل مختلف الصعوبات، وإيجاد مجالات جديدة للتعاون خاصة ما يتعلق منها باستخدام الطاقة الذرية لأهداف سلمية، وتطوير التعاون في مجال البحث العلمي والتكنولوجي

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.