الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحقيق جنائي يستهدف منظمة الرئيس الأمريكى الأسبق دونالد ترامب

ترامب
ترامب

أعلنت المدعية العامة في ولاية نيويورك، أن "منظمة ترامب" المجموعة المملوكة لعائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مستهدفة بتحقيق جنائي.


وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت المتحدثة باسم المدعية ليتيسيا جيمس "أبلغنا منظمة ترامب بأن تحقيقنا حول المنظمة لم تعد طبيعته محض مدنية".

 

 وأضافت: "نحقق الآن بشكل نشِط حول منظمة ترامب في مسائل جنائية، جنبا إلى جنب مع المدعي العام في مانهاتن".


وتضم منظمة ترامب مئات الشركات المرتبطة بدونالد ترامب أو أقرباء له، خصوصا فنادق وشركات عقارية وملاعب للجولف.


وفتح مدعي مانهاتن الديموقراطي سايروس فانس في 2018 تحقيقا يتركز مبدئيا على مبالغ دفعت قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016، إلى عشيقتين مفترضتين للملياردير الجمهوري، وتم توسيعه ليشمل معلومات عن احتيال ضريبي ومصرفي وعلى شركات تأمين.


ويجري التحقيق بشكل سري أمام هيئة محلفين كبيرة.


وحصل المدعي فانس في فبراير على بيانات حول دخل دونالد ترامب في السنوات الثماني الأخيرة وكذلك عائدات "منظمة ترامب" بعد معركة قضائية طويلة.


وينفي ترامب الذي غادر البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير أي تجاوزات ووصف التحقيق بأنه "استمرار لأكبر حملة اضطهاد سياسي في تاريخ بلدنا".

وعلي صعيد آخر نقلت بوابة أكسيوس عن مصادر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد هزيمته في الانتخابات في نوفمبر من العام الماضي، كان يعتزم إعادة جميع القوات الأمريكية تقريبا من الخارج.

وأفادت المصادر للبوابة الإخبارية الأمريكية بأن ترامب كان ينوي في هذا الصدد أعادة قوات بلاده من أفغانستان وألمانيا والعراق وسوريا في أقرب وقت ممكن.

وذكرت المصادر أن أحد أقرب مساعدي الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين (ترامب)، جون ماكنتي، قام في 9 نوفمبر من العام الماضي، بتسليم الكولونيل المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، الذي وافق على تولي منصب كبير مستشاري وزير الدفاع في نفس اليوم، "ورقة عليها عدة ملاحظات" وأبلغه بالتالي: "هذا ما يريدكم الرئيس أن تفعلوه".

الرئيس الامريكي دونالد ترامب ترامب لرئيس الأمريكي منظمة

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكداونى بمرض جلدى نادر

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

مصدر أمني بالغربية: «متحرش طنطا» سيكون في أيدينا خلال ساعات

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

تعرف على جميع شروط مبادرة التمويل العقارى 2021

أهالي غزة لـ«الدستور»: «نعيش أهوال يوم القيامة ونتمنى استمرار دعم القاهرة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير مصر بلندن: القاهرة تجري اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في مواجهات بالضفة الغربية

السند الحقيقى.. مصر تعيد بناء غزة (إنفوجراف)