تحقيق جنائي يستهدف منظمة الرئيس الأمريكى الأسبق دونالد ترامب

أعلنت المدعية العامة في ولاية نيويورك، أن "منظمة ترامب" المجموعة المملوكة لعائلة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مستهدفة بتحقيق جنائي.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت المتحدثة باسم المدعية ليتيسيا جيمس "أبلغنا منظمة ترامب بأن تحقيقنا حول المنظمة لم تعد طبيعته محض مدنية".

وأضافت: "نحقق الآن بشكل نشِط حول منظمة ترامب في مسائل جنائية، جنبا إلى جنب مع المدعي العام في مانهاتن".



وتضم منظمة ترامب مئات الشركات المرتبطة بدونالد ترامب أو أقرباء له، خصوصا فنادق وشركات عقارية وملاعب للجولف.



وفتح مدعي مانهاتن الديموقراطي سايروس فانس في 2018 تحقيقا يتركز مبدئيا على مبالغ دفعت قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016، إلى عشيقتين مفترضتين للملياردير الجمهوري، وتم توسيعه ليشمل معلومات عن احتيال ضريبي ومصرفي وعلى شركات تأمين.



ويجري التحقيق بشكل سري أمام هيئة محلفين كبيرة.



وحصل المدعي فانس في فبراير على بيانات حول دخل دونالد ترامب في السنوات الثماني الأخيرة وكذلك عائدات "منظمة ترامب" بعد معركة قضائية طويلة.



وينفي ترامب الذي غادر البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير أي تجاوزات ووصف التحقيق بأنه "استمرار لأكبر حملة اضطهاد سياسي في تاريخ بلدنا".

وعلي صعيد آخر نقلت بوابة أكسيوس عن مصادر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد هزيمته في الانتخابات في نوفمبر من العام الماضي، كان يعتزم إعادة جميع القوات الأمريكية تقريبا من الخارج.

وأفادت المصادر للبوابة الإخبارية الأمريكية بأن ترامب كان ينوي في هذا الصدد أعادة قوات بلاده من أفغانستان وألمانيا والعراق وسوريا في أقرب وقت ممكن.

وذكرت المصادر أن أحد أقرب مساعدي الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين (ترامب)، جون ماكنتي، قام في 9 نوفمبر من العام الماضي، بتسليم الكولونيل المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، الذي وافق على تولي منصب كبير مستشاري وزير الدفاع في نفس اليوم، "ورقة عليها عدة ملاحظات" وأبلغه بالتالي: "هذا ما يريدكم الرئيس أن تفعلوه".