«قطار الليل إلى تل أبيب».. أحدث أعمال الكاتبة الروائية رشا عدلى

صدرت حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ أحدث إبداعات الكاتبة رشا عدلي٬ رواية جديدة بعنوان "قطار الليل إلي تل أبيب"٬ وبحسب التنويه علي الغلاف الأمامي فإن الرواية مبنية علي أحداث حقيقية.

تدور أحداث رواية "قطار الليل إلى تل أبيب" للكاتبة رشا عدلي٬ حول ثلاثة محاور رئيسية. ربما لا تربط بينها علاقة مباشرة إلا أنها مرتبطة بعضها ببعض، بشكل أو بأخر من خلال علاقات متشعبة وأحداث متداخلة وجذور ممتدة. كل ذلك يثير أسئلة تجيب الرواية عن بعضها بينما يظل الآخر مفتوحاً على حقائق لم يتم الحسم بشأنها حتى الآن، وربما لن يتم.

وبحسب الناشر عن موضوع الرواية٬ فهي تدور في إطار زمني بدءا من العام في عام 2010 حيث تنضم "مانوليا" كعضو في لجنة أبحاث الجينزا لتعمل مترجمة للوثائق والمخطوطات الهامة والنادرة التي دفنها اليهود في مقابرهم منذ قرون طويلة، والتي تكشف الكثير عن حياة اليهود وثقافتهم ومخططاتهم. كان من الممكن أن تكون هذه التجربة، تجربة عادية في حياة الأرملة الشابة كباقي أعضاء اللجنة، ولكن يشاء القدر أن تكون واحدة من أغرب التجارب التي قد يعيشها إنسان، والتي من الممكن أن تصل به للجنون أو الموت.

في عام 1949 يقرر "عزرا كوهين" كتابة فصول مهمة من حياته. لم تكن كتابة المذكرات تشغل تفكير عزرا ولكنه في هذا المعتقل الذي وصفه قائلاً: "هذه المساحة الصغيرة جداً من العالم والمنفصلة عن كل شيء استطاعت أن تفعل ما لم يستطع العالم الواسع أن يفعله" وجد أن ما صنعه في حياته يستحق أن يدوّن، فقد كان واحداً من أهم أعضاء الحركة الصهيونية في الشرق الأوسط. يحكي عزرا بالتفصيل عن نشأة حركة إخوان صهيون وكيف أصبحت خلال سنوات قليلة واحدة من أهم الحركات الصهيونية التي كانت سبباً رئيسياً في احتلال فلسطين. لم يتوقف نشاط عزرا بعد حرب 1948 من أجل تحقيق الحلم الصهيوني ولكنه استمر إلى ما بعد ذلك حتى ظهرت في حياته مديحة مجففة كؤوس الشمبانيا في القصر الملكي، وعندها فقط انقلبت حياته رأسا على عقب.





وفي عام 1165 حطت السفينة القادمة من مدينة عكا بميناء الإسكندرية تحمل على متنها الحكيم والفيلسوف موسي بن ميمون. كانت وجهته الأخيرة هي الفسطاط بعد أن ركض فراراً مع عائلته من الاضطهاد الديني لليهود بالأندلس إلى عدة بلدان. وفي مدينة الفسطاط استطاع موسى أن يكون واحدا من أكبر وأشهر الأطباء والفلاسفة في العالم العربي والغربي، كانت مؤلفاته تترجم لجميع اللغات وأصبح طلاب العلم والمعرفة من جميع أنحاء العالم يتوافدون على مجلسه العلمي، وبالرغم من ذلك، لقي هو وأعماله الكثير من التشويه والتلفيق والكراهية من بني جلدته أنفسهم، فهل كان السبب في ذلك تأثره بالفلاسفة المسلمين وهو التأثر الذي ظهر بقوة في العديد من مؤلفاته وخاصة عمله الأهم "دلالة الحائرين"، ويا ترى ما السر وراء اختفاء المخطوطة الأصلية من مكتبة معبد موسى بن ميمون بعد وفاته؟ هذا ما تكشف عنه أحداث الرواية.