بعد شائعة مرض ماجد الكدواني.. أعراض الطفح الجلدي

تصدر الحديث عن “الطفح الجلدي” منصات التواصل الاجتماعي، فور شائعة إصابة الفنان ماجد الكدواني به، قبل أن ينفيها ابنه، ويؤكد أنها صورة قديمة.

في السطور التالية، نوضح ماهو الطفح الجلدي، أسبابه، طرق علاجه بحسب موقع “ pennmedicine” .

تتضمن الطفح الجلدي تغيرات في لون بشرتك، أو ملمسها، مع إحمرار الجلد أو التهابه.

أسبابه

الطفح الجلدي البسيط يسمى التهاب الجلد، ويعني التهاب الجلد، ينتج التهاب الجلد التماسي عن أشياء تلمسها بشرتك، مثل:

كيماويات في المنتجات المرنة واللاتكس والمطاط

مستحضرات التجميل والصابون والمنظفات

الأصباغ والمواد الكيميائية الأخرى في الملابس

البلوط السام أو السماق

- التهاب الجلد الدهني: طفح يظهر على شكل بقع من الاحمرار والقشور حول الحاجبين والجفون والفم والأنف والجذع وخلف الأذنين، وإذا حدث ذلك على فروة رأسك ، فإنه يسمى قشرة الرأس عند البالغين وقلنسوة المهد عند الرضع.

تشمل الأسباب الشائعة للطفح الجلدي ما يلي:

- الأكزيما (التهاب الجلد التأتبي)- تميل إلى الحدوث عند الأشخاص المصابين بالحساسية أو الربو. يكون الطفح الجلدي بشكل عام أحمر اللون ومثير للحكة ومتقشر.

- أمراض الطفولة مثل جدري الماء والحصبة والوردية والحصبة الألمانية ومرض اليد والقدم والفم والمرض الخامس والحمى القرمزية.

- الأدوية ولدغات أو لسعات الحشرات.

يمكن أن تتسبب العديد من الحالات الطبية في حدوث طفح جلدي أيضًا وتشمل هذه:

- الذئبة الحمامية (أحد أمراض الجهاز المناعي)

- التهاب المفاصل الروماتويدي ، وخاصة نوع الأحداث

- مرض كاواساكي (التهاب الأوعية الدموية)

- بعض أنواع العدوى الفيروسية أو البكتيرية أو الفطرية على مستوى الجسم (الجهازية)

طرق العلاج

تتحسن معظم أنواع الطفح الجلدي البسيط مع العناية بالبشرة اللطيفة وتجنب المواد المهيجة اتبع هذه الإرشادات العامة:

تجنب فرك بشرتك.

استخدم منظفات لطيفة

تجنب وضع مستحضرات التجميل أو المراهم مباشرة على الطفح الجلدي.

استخدم الماء الدافئ (وليس الساخن) للتنظيف. جففيها ، لا تفركيها.

توقف عن استخدام مستحضرات التجميل أو المستحضرات المضافة حديثًا.

اترك المنطقة المصابة مكشوفة للهواء قدر الإمكان.

جرب غسول الكالامين لعلاج اللبلاب السام أو البلوط أو السماق ، بالإضافة إلى أنواع أخرى من التهاب الجلد التماسي.

كريم الهيدروكورتيزون (1٪) متوفر بدون وصفة طبية ويمكن أن يهدئ العديد من الطفح الجلدي. تتوفر كريمات الكورتيزون القوية بوصفة طبية. إذا كنت تعاني من الإكزيما ، ضع المرطبات على بشرتك. جرب منتجات حمام دقيق الشوفان ، المتوفرة في الصيدليات ، لتخفيف أعراض الأكزيما أو الصدفية. قد تساعد مضادات الهيستامين الفموية في تخفيف حكة الجلد.