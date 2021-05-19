الأربعاء 19 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حماس تعلن توجيه ضربات صاروخية لـ6 قواعد جوية إسرائيلة

ضربات صاروخية
ضربات صاروخية

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ليل الثلاثاء/الأربعاء أنها وجهت ضربات صاروخية لست قواعد جوية إسرائيلية، ردا على الغارات الإسرائيلية على جنوب قطاع غزة .

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، ذكرت الكتائب، في بيان لها، أن القواعد التي استهدفتها هي حتسور وحتسريم ونيفاتيم وتل نوف وبلماخيم ورامون.

وكشفت الكتائب في وقت سابق أمس عن استخدامها صواريخ من طراز"كيو 20" في ضربة صاروخية أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة عشرين آخرين في المجلس الإقليمي أشكول.

ودخلت موجة العنف الأحدث بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية يومها العاشر، وسقط خلالها أكثر من 240 قتيلا فلسطينيا في غزة والضفة الغربية والقدس، بينما قتل 12 إسرائيليا.

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

وتشهد العديد من المدن الكبرى حول العالم مظاهرات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين، وتنديدا بالهجمات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة.

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامنًا مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها  أكثر من 188 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.

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