موقع أمريكى يبرز المساعدات المصرية لقطاع غزة

سلط موقع المونتيور الأمريكي الضوء على المساعدات المصرية لإعادة إعمار غزة، حيث تعهدت مصر، أمس الثلاثاء، بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

ووفقا للمونيتور فان مصر حريصة كل الحرص على التوصل لهدنة ووقف لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ أسبوع بين فلسطين وإسرائيل والمساعدة في إعادة بناء غزة التي شهدت تدميرا كبيرا خلال هذه الأيام.

وتابعت المونيتور أن مصر ستقدم 500 مليون دولار لقطاع غزة لتمويل إعادة الإعمار في أعقاب حملة القصف الإسرائيلية ضد المقاومة الفلسطينية، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في باريس خلال محادثات ثلاثية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله.

وأضافت المونتيور لقد أعلنت مصر أنها ستخصص 500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع الساحلي الفلسطيني، وأن الشركات المصرية ستشارك في إعادة الإعمار.

وخلال الأسبوع الماضي، ضربت قوات الاحتلال غزة ردا على الهجمات الصاروخية العشوائية التي شنتها المقاومة على إسرائيل، فيما أفادت الأمم المتحدة عن أضرار جسيمة في مناطق مكتظة بالسكان في جميع أنحاء قطاع غزة ، بما في ذلك أكثر من 200 وحدة سكنية دمرت أو تضررت بشدة.

وأسفر القتال عن مقتل أكثر من 200 شخص معظمهم من الفلسطينيين، ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن 61 طفلاً على الأقل لقوا حتفهم في الغارات الجوية الإسرائيلية.

وتسبب القصف في تشريد العشرات من سكان غز ة و منذ اندلاع الصراع الأسبوع الماضي ، فر حوالي 10.000 من منازلهم، وتفيد تقارير الأمم المتحدة أن وصولهم إلى المياه والغذاء والنظافة والخدمات الصحية بات محدود ومن المقرر أن ينفد وقود الكهرباء الذي تستخدمه المستشفيات وكذلك خدمات المياه والصرف الصحي.

وتابع الموقع: لقد دفع قطاع غزة الفقير بالفعل ثمناً باهظاً للحرب التي استمرت 50 يوماً بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في عام 2014 والتي دمرت ما يقدر بنحو 17000 منزل وشردت حوالي ربع سكان غزةكما جمع مؤتمر المانحين الدولي الذي عقد في أعقاب الحرب 5.4 مليار دولار للمساعدة في إصلاح البنية التحتية للمنطقة.

ويأتي تعهد مصر الأخير في الوقت الذي تتصدر فيه القاهرة الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار.