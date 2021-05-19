الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موقع أمريكى يبرز المساعدات المصرية لقطاع غزة

مساعدات مصرية لقطاع
مساعدات مصرية لقطاع غزة

سلط موقع المونتيور الأمريكي الضوء على المساعدات المصرية لإعادة إعمار غزة، حيث تعهدت مصر، أمس الثلاثاء، بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.

 

ووفقا للمونيتور فان مصر حريصة كل الحرص على التوصل لهدنة ووقف لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ أسبوع بين فلسطين وإسرائيل والمساعدة في إعادة بناء غزة التي شهدت تدميرا كبيرا خلال هذه الأيام.

وتابعت المونيتور أن مصر ستقدم 500 مليون دولار لقطاع غزة لتمويل إعادة الإعمار في أعقاب حملة القصف الإسرائيلية ضد المقاومة الفلسطينية، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في باريس خلال محادثات ثلاثية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله.

 

وأضافت المونتيور لقد أعلنت مصر أنها  ستخصص  500 مليون دولار لإعادة إعمار القطاع الساحلي الفلسطيني، وأن الشركات المصرية ستشارك في إعادة الإعمار.

وخلال الأسبوع الماضي، ضربت قوات الاحتلال غزة ردا على الهجمات الصاروخية العشوائية التي شنتها المقاومة على إسرائيل، فيما  أفادت الأمم المتحدة عن أضرار جسيمة في مناطق مكتظة بالسكان في جميع أنحاء قطاع غزة ، بما في ذلك أكثر من 200 وحدة سكنية دمرت أو تضررت بشدة.

وأسفر القتال  عن مقتل أكثر من 200 شخص معظمهم من الفلسطينيين، ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن 61 طفلاً على الأقل لقوا حتفهم في الغارات الجوية الإسرائيلية.

وتسبب القصف في تشريد العشرات من سكان غز ة و منذ اندلاع الصراع الأسبوع الماضي ، فر حوالي 10.000 من منازلهم، وتفيد تقارير الأمم المتحدة أن وصولهم إلى المياه والغذاء والنظافة والخدمات الصحية بات محدود ومن المقرر أن ينفد وقود الكهرباء الذي تستخدمه المستشفيات وكذلك خدمات المياه والصرف الصحي.

وتابع الموقع: لقد دفع قطاع غزة الفقير بالفعل ثمناً باهظاً للحرب التي استمرت 50 يوماً بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في عام 2014 والتي دمرت ما يقدر بنحو 17000 منزل وشردت حوالي ربع سكان غزةكما   جمع مؤتمر المانحين الدولي الذي عقد في أعقاب الحرب 5.4 مليار دولار للمساعدة في إصلاح البنية التحتية للمنطقة.

ويأتي تعهد مصر الأخير في الوقت الذي تتصدر فيه القاهرة الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار.

غزة مصر 500 مليون دولار لاعادة إعمار غزة ٥٠٠ مليون دولار لدعم غزة إدانة الإحتلال

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكداونى بمرض جلدى نادر

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

مصدر أمني بالغربية: «متحرش طنطا» سيكون في أيدينا خلال ساعات

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

أهالي غزة لـ«الدستور»: «نعيش أهوال يوم القيامة ونتمنى استمرار دعم القاهرة»

بالأرقام.. إنجازات مصر فى مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير مصر بلندن: القاهرة تجري اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في مواجهات بالضفة الغربية

السند الحقيقى.. مصر تعيد بناء غزة (إنفوجراف)