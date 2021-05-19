الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الآلاف يتظاهرون وسط مدينة مسيساجا الكندية دعما لفلسطين

متظاهرون
متظاهرون

 تجمع آلاف المتظاهرين، في ساحة الاحتفالات بوسط مدينة مسيساجا الكندية، دعما لفلسطين وتنديدا بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.


وردد المتظاهرون هتافات "فلسطين حرة حرة" و"فلسطين لن تموت"، حاملين الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالهجمات على المدنيين والأطفال.


وشارك في المظاهرة، التي دعا لها "بيت فلسطين"، العديد من المهاجرين العرب من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى عائلات بأكملها.


وقامت الشرطة الكندية بإغلاق عدد من الطرق وتحويل المسارات بعد التواجد الكبير للمتظاهرين وسط مدينة مسيساجا، ذات التواجد العربي الأكبر في أمريكا الشمالية.


كما فرضت الشرطة غرامات على عدد من المتظاهرين، بما في ذلك بعض الذين لم يلتزموا بالقواعد فيما يتعلق بالتجمعات في الهواء الطلق.


وتشهد العديد من المدن الكبرى حول العالم مظاهرات حاشدة تضامنا مع الفلسطينيين، وتنديدا بالهجمات الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة.

 

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

 

ومنذ أكثر من أسبوع، قُتل في قطاع غزة 212 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية. بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.

 

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها  أكثر من 188آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.

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