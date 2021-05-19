الخارجية الأمريكية: بلينكن سيلتقى لافروف فى ريكيافيك

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن لقاء بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن من المتوقع أن يعقد في عاصمة آيسلندا مدينة ريكيافيك يوم 19 مايو الجاري.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إنه "ستكون لدى وزير الخارجية بلينكن إمكانية لقاء وزير الخارجية الروسي لافروف مساء اليوم (الأربعاء) على هامش أعمال مجلس القطب الشمالي".

وأشار إلى أن اللقاء من المخطط عقده عقب آخر فعاليات المجلس في المساء، وهو "سيتيح إمكانية التجربة ما إذا سنتمكن من الوصول إلى علاقات أكثر استقرارا وقابلة للتنبؤ مع موسكو".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أكد في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية في أواخر أبريل الماضي عن استعداده لقاء الوزير الأمريكي في ريكيافيك في حال ترأس الأخير الوفد الأمريكي إلى اجتماع مجلس القطب الشمالي.

وعلى صعيد آخر ، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع نظيره الألماني هايكو ماس معارضة الولايات المتحدة لمشروع "السيل الشمالي-2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب الاتصال، أن الوزيرين بحثا "أهمية التعاون عبر المحيط الأطلسي للتعامل مع التحديات التي تمثلها الصين وروسيا، واتخاذ الإجراءات للمساعدة في وقف التصعيد في الشرق الأوسط وكذلك ضمان انسحاب القوات من أفغانستان بشكل منظم".

وأكد بلينكن على "أهمية تمسك الولايات المتحدة بالتعاون مع الحلفاء والشركاء لمواجهة الجهود الروسية الرامية إلى تقويض أمننا المشترك، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الولايات المتحدة تعارض مشروع خط الأنابيب "السيل الشمالي-2".

وكانت الولايات المتحدة قد استهدفت المشروع الذي يفترض مد خط أنابيب الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، بفرض عقوبات على الشركات والسفن المشاركة في تنفيذه.

لكن روسيا وألمانيا أكدتا عزمهما استكمال المشروع، مشيرتين إلى أنه مشروع تجاري بحت.