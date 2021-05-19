وزير الرى الأسبق: إثيوبيا تبحث عن مطالب سياسية وراء التعنت فى ملف سد النهضة

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن إثيوبيا تهدف من التعنت في ملف سد النهضة البحث عن مطالب سياسية في المقام الأول.

وأضاف "علام"، في تصريحات لقناة "أون"، أن إثيوبيا أعلنت أن الهدف من سد النهضة هو توليد الكهرباء وهذا ما وافق عليه كلا من مصر والسوادن، لكن فجأة تحول الموقف الإثيوبي إلى تعنت في المفاوضات بعد أن اتفق البلدان الثلاثة أثناء المفاوضات التي كانت برعاية وزارة الخزانة الأمريكية على قواعد الملء والتشغيل، لترفض كل الحلول والمفاوضات.

وأوضح أن أغلب الاعتراضات التي يعرضها الجانب الإثيوبي تكون غير حقيقية في قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، لافتًا إلى أن مصر تبحث عن حقوقها في المياه في ملف سد النهضة.