خبير إدارة الأنهار: يجب وضع اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا قبل الملء الثانى لسد النهضة

قال الدكتور أريس جورجاكاكوس، خبير إدارة أحواض الأنهار الدولي، وأستاذ كلية الهندسة المدنية والبيئية بجامعة جورجيا للتكنولوجيا، إنه قبل الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي لابد أن يكون هناك اتفاق للتشغيل وكيفية الملء قبل العمل على الملء الثاني لسد النهضة.

وأضاف "أريس"، في تصريحات مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "أون"، يجب أن يكون سد النهضة محكومًا باتفاقيات دولية مع دول المصب وهي مصر وإثيوبيا من أجل أن لا يؤدي الأمر إلى مشاكل إقليمية، لافتًا إلى أن قدرة تخزين سد النهضة عنصر هام لإدارته المستدامة خاصة في ظل التغيرات الموسمية التي تحدث لنهر النيل، لذلك فإن التخزين هام جدًا في الأوقات الخاصة بالجفاف وتبرز مدى فائدة سد النهضة.

وأوضح أن سد النهضة أيضًا ربما يكون مضرًا على دول المصب مصر والسوادن في سنوات الجفاف إذا لم يكن هناك تعاون بين البلدان الثلاثة في هذه الأوقات، لافتًا إلى أن عدم التعاون ربما يؤدي إلى تأ|ثر الزراعة في مصر بنسبة 25%.

وأكد أن الدراسات حول نهر النيل تكشف أنه سوف يتعرض إلى فترات جفاف قوية في المستقبل؛ لذلك إذ لم يكن هناك تعاون بين الدول الثلاثة سيكون هناك تأثير قوي في أوقات الجفاف على مصر والسودان.