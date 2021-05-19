مستشار بايدن للأمن القومى يبحث مع نظيره البريطانى الوضع فى غزة

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان التقى في واشنطن نظيره البريطاني ستيفن لوفجروف.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أشار بيان للبيت الأبيض إلى أن المسؤولين بحثا أفغانستان وروسيا وإيران، إضافة للوضع في قطاع غزة، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف البيان أن ساليفان ولوفجروف اتفقا على مواصلة التنسيق بشأن كوفيد-19، بما في ذلك توفير اللقاحات على النطاق العالمي.

وبحث مستشارا الأمن القومي زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لبريطانيا، حيث سيشارك في قمة مجموعة السبعة الكبار في لندن في يونيو المقبل.

أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية أن الاشتباكات والحوادث التي جرت في الضفة الغربية والقدس أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة أكثر من 1400 آخرين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 4 أشخاص على يد قوات الأمن الإسرائيلية سقط 3 منهم في منطقة رام الله و1 في الجليل.

وأضافت الوزارة أن المستشفيات استقبلت الثلاثاء 202 فلسطينيين آخرين تمت إصابة غالبيتهم بالرصاص الحي.

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

ومنذ أكثر من أسبوع، قُتل في قطاع غزة 212 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية، بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها أكثر من 188آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.