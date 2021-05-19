الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيلوسى تدعو لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس فى غزة

نانسي بيلوسي
نانسي بيلوسي

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قالت بيلوسي في بيان لها، إن "إسرائيل صديقنا وحليفنا في الشرق الأوسط، الذي تجمعنا معه قيم مشتركة. ومن مصلحة الأمن الوطني الأمريكي دعم الأمن في إسرائيل".

 

وأشارت إلى أن "حماس استغلت وضعا مضطربا لشن عمليات قتالية ضد إسرائيل من خلال إطلاقها أكثر من 3 آلاف صاروخ، وكالعادة من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها".

 

وتابعت: "والآن بعد أكثر من أسبوع من العمليات القتالية من الواضح أكثر أن وقف إطلاق النار ضروري. ويجب أن تكون هناك جهود جدية من قبل الطرفين لإنهاء العنف واحترام حقوق الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء".

 

وقالت: "مع احترام حياة الإسرائيليين والفلسطينيين يجب يتطلع الزعماء إلى السلام من خلال حل الدولتين الناجم عن التفاوض".

 

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

 

ومنذ اكثر من اسبوع ، قُتل في قطاع غزة 212 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية. بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.

 

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها  أكثر من 188آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.

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