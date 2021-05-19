الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

السفير الفلسطينى فى بغداد: السيستانى وحد المواقف العراقية تجاه قضيتنا

أحمد عقل
أحمد عقل

أكد السفير الفلسطيني في العراق، أحمد عقل،  أن المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وحد المواقف العراقية تجاه القضية الفلسطينية.

 

وقال في تصريح صحفي، إن "موقف العراق سواء كان حكوميا أو حزبيا أو شعبيا، واضح إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين، وموقف المرجع الأعلى السيد علي السيستاني كان واضحا أيضا ووحد المواقف العراقية تجاه قضيتنا".

 

وأضاف أن "وزارة الخارجية العراقية أصدرت بيانا وضحت فيه موقف العراق من الاعتداءات الإسرائيلية، كما أن رئيسي الجمهورية والوزراء أجريا اتصالين هاتفيين مع الرئيس محمود عباس وعبرا عن تضامن العراق مع الشعب الفلسطيني".

 

وأشار عقل إلى أن "هناك موقفا واضحا أيضا من قبل الشعب العراقي الذي عبرت عنه التظاهرات الأخيرة في بغداد والمحافظات، كما أن القوى السياسية العراقية أصدرت بيانات تضامنية، فضلا عن الإعلام العراقي الذي كان ملتهبا ومساندا لفلسطين".

 

وقبل أيام أكد المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، مساندته للشعب الفلسطيني في "مقاومته الباسلة للمحتلين".

 

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

 

ومنذ أكثر من أسبوع، قُتل في قطاع غزة 212 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية. بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.

 

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها  أكثر من 188آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.

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