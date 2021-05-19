السودان يمنع دخول المسافرين القادمين من الهند

قالت لجنة الطوارئ الصحية في السودان إن السلطات ستمنع دخول المسافرين القادمين من الهند مباشرة أو الذين زاروها خلال 14 يوما.

وحذرت لجنة الطوارئ الصحية، في بيان لها، من أن عدد إصابات كوفيد-19 في السودان يمكن أن يتجاوز 100 ألف بحلول منتصف يونيو المقبل إذا لم يتم فرض القيود.

وذكرت اللجنة أنه ستتم إعادة فحص جميع المسافرين القادمين من مصر وإثيوبيا.

كما أمرت اللجنة بإغلاق المدارس والجامعات لمدة شهر ومنعت التجمعات الاجتماعية الكبيرة والصلوات والشعائر الجماعية بكافة دور العبادة.

وفرضت اللجنة وضع الكمامة في الأسواق وأماكن العمل والمواصلات العامة.

وأعلنت اللجنة عن تسجيل أكثر من 34707 حالات إصابة إجمالا حتى 16 من مايو، غير أن مسؤولين يقولون إن العدد الحقيقي أكبر بكثير على الأرجح نظرا لانخفاض معدلات الفحص.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 158.47 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و435489.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.