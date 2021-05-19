البحرين تتيح التطعيم ضد كورونا للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما

أفادت وكالة أنباء البحرين نقلا عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، بأن السلطات ستتيح التطعيم ضد الفيروس للفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما.

وقالت الوكالة إن "قرار لجنة التطعيمات التابعة لوزارة الصحة جاء في أعقاب توصيات الفريق الاستشاري المعني بالتطعيمات في منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

وأضافت أنه "يتطلب التسجيل موافقة ولي الأمر في المركز الصحي قبل أخذ التطعيم للراغبين لهذه الفئات العمرية المذكورة إضافة إلى وجود مرافق معهم عند أخذ التطعيم".

وأجازت البحرين ست لقاحات، هي "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" الروسيان، و"سينوفارم" الصيني و"فايزر وبيونتيك" و"أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون".

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 158.47 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و435489.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.