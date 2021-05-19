تحرير 19 محضرا لمخالفة الإجراءات الاحترازية فى كفر الزيات

قال محمد صلاح فرحات، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، إن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 19 محضرا متنوعا، منها 15 محضرا لعدم ارتداء الكمامة، و4 محاضر غلق لمنشآت مخالفة، وذلك على مدار 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة كفر الزيات، إلى تطهير وتعقيم 14 مسجدا، و11 مدرسة، و5 مواقف سيارات، و3 جمعيات زراعية، و26 شارعا، ومركزي شباب، و4 مقار وحدات محلية قروية، و8 ماكينات صرف آلي بالقرى وكورنيش النيل وديوان مجلس المدينة.

وكان محافظ الغربية، قد وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار الغلق الكامل لجميع الحدائق العامة والمتنزهات ومنع الاحتفالات، بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية، كما وجه مديري المديريات الخدمية والهيئات وجميع الجهات المعنية باستمرار عمل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فورًا.

وناشد محافظ الغربية جموع المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن هذه القرارات والإجراءات تأتي في المقام الأول للحفاظ على صحتهم.

وقام محافظ الغربية، بجولة ليلية تفقد خلالها مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بكلٍ من بسيون وطنطا، حيث تمت متابعة مدى التزام (المقاهي، المطاعم، الورش، المحال التجارية) بمواعيد الغلق المقررة وكذلك مدى الالتزام بنسب الإشغال المحددة، إلى جانب التأكد من رفع كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق والتأكد من تطبيق منظومة النظافة.

وشملت الجولة تفقد شوارع مدينة بسيون الرئيسية، قريتي قرانشو والحداد بمركز بسيون وقريتي برما ومحلة مرحوم بمركز طنطا، وأسفرت الجولة عن غلق ٦ ورش، و٣ صالون حلاقة، غلق وتشميع أحد المطاعم الشهيرة، إلى جانب رفع كافة الإشغالات التي تتعدى على حرم الطريق.

