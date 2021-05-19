«رامز» يقترب من المليون العاشر.. الإيرادات الكاملة لأفلام العيد

حققت أفلام السينما منذ عرضها أول أيام عيد الفطر الماضي إيرادات عالية جدا رغم ظروف فيروس كورونا المستجد وقرارات مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق بداية من الساعة التاسعة مساء، فيما ترصد "الدستور" في التقرير التالي الأرقام الكاملة بإيرادات تلك الأفلام السينمائية التي عرضت والتي وصلت إلى ثلاثة أفلام.



وحقق فيلم "أحمد نوتردام" |إيرادات كاملة 9 ملايين و800 الف جنيه وهو تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.



تدور أحداث "أحمد نوتردام" حول مجموعة من جرائم القتل والاختطاف تقع من قبل قاتل مجهول، وتبدأ الشرطة في البحث عنه، وعندما يكتشف صحفي شاب تأثر القاتل بشخصية (أحدب نوتردام) المعروفة، يتنكر في شخصية شبيهة ويطلق على نفسه اسم (أحمد نوتردام)، ويتفق مع فتاة على خطفها حتى يجذب له القاتل، الذي بالفعل يبدأ في البحث عنه والتواصل معه.



وجاء فيلم "ديدو" بالإيرادات عالية، حيث حقق إيرادات كاملة منذ عرضه 6 ملايين و500 الف جنيه، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وبطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.



كما حقق فيلم "ثانية واحدة" إيرادات مليون و800 ألف جنيه، وهو من بطولة دينا الشربيني ومحمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوى، وهو من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.



وتدور أحداث فيلم "ثانية واحدة" بطولة دينا الشربييى ومصطفى خاطر في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير.

ويعرض أيضا في السينمات فيلم "وقفة رجالة" ولكنه منذ أول يناير الماضي ضمن أفلام رأس السنة، حيث حقق الفيلم 25 مليون جنيه وهي إيرادات عالية في ظل الظروف التي تمر بها السينمات ونسبة 25% التي قررتها مجلس الوزراء بينما يقوم ببطولته كل من بيوم فؤاد وسيد رجب وشريف دسوقي وآخرون في أول عمل يجمع بينهما.