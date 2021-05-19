أحمد أبوالغيط: بعض القوى الخارجية تشجع إثيوبيا على التعنت فى ملف سد النهضة

قال السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ملف سد النهضة والأزمة القائمة بين مصر والسودان من ناحية وبين إثيوبيا من ناحية أخرى، هو ملف معقد للغاية.

وأضاف "أبوالغيط"، خلال لقائه في برنامج "من مصر" على قناة "سي بي سي"، أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يريد اكتساب شعبية ولم الشمل في المجتمع الإثيوبي من خلال ملف سد النهضة وهذا ما لم يحدث بل أن الأمر يساعد على التفرقة بشكل أكبر، لافتًا إلى أن هناك بعض القوى الخارجية التي تشجع إثيوبيا في التعنت وعدم التفاوض للوصول إلى حل للأزمة وهذا الأمر لا يخفى على الجانبين المصري والسوداني.

وأوضح أنه لابد من استمرار المفاوضات والضغط من المجتمع الدولي لحل الأزمة، مشددًا على استمرار عناصر القوة المصرية الشاملة والتي تكون القوة العسكرية أحد عناصرها، مشيرًا إلى أن العلاقة الأبدية بين مصر والسودان وإثيوبيا مستمرة على مدار التاريخ ونهر النيل سيظل يجري.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لابد عدم التسرع في الرد العسكري واللجوء إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة وحشد الإمكانيات والموارد، لافتًا إلى أن مصر دولة قوية ولكن هناك خصوم لا يرغبون في الخير للسودان ومصر.