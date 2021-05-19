المستشارة الألمانية تبحث مع العاهل الأردنى الأوضاع فى الشرق الأوسط

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تباحثت مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول الأوضاع في الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، موضحا أن الزعيمين اتفقا على ضرورة إطلاق المبادرات لهدنة سريعة بين الطرفين.



وأضاف أن الزعيمين اتفقا أيضًا على ضرورة تقديم الدعم لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات السياسية ودفع عمليه السلام.



جدير بالذكر أن ألمانيا تعهدت بتقديم 40 مليون يورو (48.86 مليون دولار) لتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين في قطاع غزة حيث نزح أكثر من 52 ألف فلسطيني بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية في الآونة الأخيرة.

وعلى صعيد آخر، قالت مصادر دبلوماسية لوكالة "رويترز" إن فرنسا طرحت احتمال صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي حول المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة.



ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

ومنذ أكثر من أسبوع، قُتل في قطاع غزة 212 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية. بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها أكثر من 188آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.