الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا خارجية الكويت والأردن يؤكدان ضرورة وقف التصعيد فى الأراضى الفلسطينية

غزة
غزة

 أكد وزیر الخارجیة وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكویتي الشیخ أحمد ناصر المحمد الصباح ونائب رئیس مجلس الوزراء، ووزیر الخارجیة وشؤون المغتربین في المملكة الأردنیة الھاشمیة أیمن الصفدي ضرورة وقف التصعید الخطیر الذي تشھده الأراضي الفلسطینیة المحتلة عبر وقف العدوان على غزة.


وحذر الوزیران، خلال اتصال هاتفي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية  "كونا"، من الانعكاسات الخطیرة للممارسات الإسرائیلیة وغیاب آفاق انتھاء الاحتلال وتحقیق السلام على أساس حل الدولتین على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتھا.


وأكدا ضرورة إطلاق تحرك دولي لإلزام إسرائیل احترام الوضع القانوني والتاریخي في القدس ومقدساتھا بصفتھا القوة القائمة بالاحتلال ویحول دون تھجیر الفلسطینیین من بیوتھم في حي الشیخ جراح وتوفیر الحمایة للفلسطینیین.

 

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

 

ومنذ أكثر من أسبوع، قُتل في قطاع غزة 212 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية. بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.

 

و بدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة و القدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع، وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها  أكثر من 188 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.

وزارة الصحة تظاهرات قانون مجلس الوزراء الكويت وزارة فلسطين قطاع غزة العدوان على غزة الأمن والاستقرار وكالة الانباء الكويتية

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكداونى بمرض جلدى نادر

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

مصدر أمني بالغربية: «متحرش طنطا» سيكون في أيدينا خلال ساعات

أهالي غزة لـ«الدستور»: «نعيش أهوال يوم القيامة ونتمنى استمرار دعم القاهرة»

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

الصحة: 1169 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و53 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير مصر بلندن: القاهرة تجري اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في مواجهات بالضفة الغربية

السند الحقيقى.. مصر تعيد بناء غزة (إنفوجراف)