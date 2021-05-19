وزيرا خارجية الكويت والأردن يؤكدان ضرورة وقف التصعيد فى الأراضى الفلسطينية

أكد وزیر الخارجیة وزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكویتي الشیخ أحمد ناصر المحمد الصباح ونائب رئیس مجلس الوزراء، ووزیر الخارجیة وشؤون المغتربین في المملكة الأردنیة الھاشمیة أیمن الصفدي ضرورة وقف التصعید الخطیر الذي تشھده الأراضي الفلسطینیة المحتلة عبر وقف العدوان على غزة.



وحذر الوزیران، خلال اتصال هاتفي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، من الانعكاسات الخطیرة للممارسات الإسرائیلیة وغیاب آفاق انتھاء الاحتلال وتحقیق السلام على أساس حل الدولتین على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتھا.



وأكدا ضرورة إطلاق تحرك دولي لإلزام إسرائیل احترام الوضع القانوني والتاریخي في القدس ومقدساتھا بصفتھا القوة القائمة بالاحتلال ویحول دون تھجیر الفلسطینیین من بیوتھم في حي الشیخ جراح وتوفیر الحمایة للفلسطینیین.

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

ومنذ أكثر من أسبوع، قُتل في قطاع غزة 212 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية. بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.

و بدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة و القدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع، وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها أكثر من 188 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.