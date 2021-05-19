الأربعاء 19 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تطلب من لبنان تقديم تفسير للتصريحات المسيئة للخليج

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية أنها طلبت مساء اليوم من السفير اللبناني في القاهرة علي الحلبي تقديم تفسير لما أدلى به الوزير شربل وهبة، وزير خارجية حكومة تصريف الأعمال في لبنان، من تصريحات مسيئة بحق الدول والشعوب العربية الشقيقة في الخليج، وذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية.

وبدوره قدم وزير خارجية لبنان شربل وهبة، اعتذاره لدول الخليج العربي عامة والسعودية خاصة على ما صدر منه من تصريحات مسيئة لهم، حسبما ذكرت "العربية".

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي طالبت، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في اللبنانية شربل وهبة، باعتذار رسمي بعد "إساءته" بحق المملكة العربية السعودية ودول الخليج وشعوبها.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، في بيان له مساء أمس  الثلاثاء عن "رفضه واستنكاره" لما تضمنته تصريحات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية شربل وهبة، خلال مقابلة تلفزيونية وما ورد فيها من "إساءات مشينة" بحق دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها وكذلك الإساءة بحق المملكة العربية السعودية.

واستنكرت وزارة الخارجية السعودية  في وقت سابق اليوم بشدة ما تضمنته تصريحات وزير الخارجية اللبناني من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون.

كما استدعت الوزارة السفير اللبناني لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من قبل وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص".

واستدعت وزارتا الخارجية في الإمارات والكويت ممثلي لبنان لديهما، للاحتجاج والاستنكار.

وخلال مقابلة تليفزيونية، ألمح الوزير اللبناني إلى مسؤولية دول الخليج عن إنشاء تنظيم داعش وتمويله، كما انسحب من اللقاء بعد مداخلة من محلل سياسي سعودي ووصفه بأنه "من أهل البدو".

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