محمد فراج: «الشيخ مؤنس» كان فيه 8 جوانب بشخصية واحدة (فيديو)

كشف الفنان محمد فراج عن أبرز ردود الأفعال التي تلقاها حول دوره في شخصية "الشيخ مؤنس" بمسلسل "لعبة نيوتن" الذي عرض في موسم رمضان المنقضي.

وقال فراج، في لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، في حلقة خاصة مع أبطال المسلسل، إنه منذ عرض العمل وتلقى ردود أفعال كثيرة عبر المنصات المختلفة والسوشيال ميديا والتي عكست إلى حد كبير صدق ونجاح العمل بدرجة كبيرة.

تابع: "ده خامس عمل لي مع المخرج تامر محسن وأنا متعود معاه دائمًا على النجاح لأني من الناس اللي بتحب إنها تكون مطمئنة نفسيًا قبل الاطمئنان الفني وتعودت مع تامر محسن على النجاح رغم أن أعماله مش سهلة".

وأضاف محمد فراج: "منذ قراءة شخصية مؤنس منذ البداية استشعرت أنها شخصية تشبه الفخ حيث إن قالب الشخصية ينتمي لنوعية القوالب الحساسة، فهى تعكس طبيعة شخصية معينة مؤمنة بمبادئ وعقيدة معينة لكن مع الوقت اتخذ نفس الوازع الديني لتبرير تصرفات وأشياء تحقق رغباته الشخصية، وهو محامي ورجل شرقي جدًا ومتزمت في الدين لكن رغم ذلك رومانسي وفي أوقات مختلفة نصاب، بالإضافة لكونه رجل أعمال رائع، وبالتالي شخصية مليئة بالجوانب حوالي 8 جوانب في شخصية واحدة، حتى اختياراته للنساء كانت طبيعية ولايقة عليه وده كان خوفي من الشخصية".

وشارك في السباق الرمضاني الماضي عدد كبير من الأعمال الفنية المختلفة من بينها مسلسل "اللي مالوش كبير" ومسلسل "الاختيار" الجزء الثاني ومسلسل "موسى" ومسلسل "ضل راجل" ومسلسل "كوفيد - 25" ومسلسل "أحسن أب" ومسلسل بين "السما والأرض" ومسلسل "النمر" ومسلسل "الطاووس" ومسلسل "قصر النيل" ومسلسل "هجمة مرتدة" ومسلسل "القاهرة كابول" ومسلسل "نسل الأغراب" ومسلسل "ولاد ناس" ومسلسل "خلي بالك من زيزي" وغيرها من الأعمال الفنية.

ويستعد الفنان محمد فراج خلال الفترة المقبلة لعدد من الأعمال السينمائية المختلفة بعد النجاح الذي حققه في مسلسل لعبة نيوتن الذي شارك في بطولته الفنانة مني زكي ومحمد ممدوح وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.