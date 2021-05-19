دبلوماسيون: فرنسا تطرح احتمال قرار أممى حول إسرائيل وغزة

قالت مصادر دبلوماسية لوكالة "رويترز" إن فرنسا طرحت احتمال صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي حول المواجهات بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة.

وأشار الدبلوماسيون إلى أن ذلك جاء خلال الاجتماع المغلق لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، ولم تعلق البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة رسميا على تلك المعلومات.

وفي وقت سابق أشار مندوب الصين إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع في قطاع غزة خلال جلسة المشاورات حول هذا الموضوع، التي كان يراد منها صدور بيان بشأن الأحداث في غزة.

وفشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في إصدار بيان متفق عليه بشأن غزة للمرة الرابعة على التوالي بسبب موقف الولايات المتحدة.

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

ومنذ أكثر من أسبوع، قُتل في قطاع غزة 212 فلسطينيًا، بينهم 31 طفلًا، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية. بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها أكثر من 188آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.