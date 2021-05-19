مدحت الزاهد مشيدا بمبادرة الرئيس السيسي لإعمار غزة: خطوة إيجابية ومهمة

قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الحزب يرحب بأي دور وجهود نحو دعم الشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي، مشيداً بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة.

وأضاف الزاهد لـ«الدستور»: «خطوة فتح المعبر واستقبال الجرحى وتقديم كل أشكال الإغاثة الطبية هي خطوة إيجابية ومهمة».

ورحب الزاهد بالجهود المبذولة نحو رد العدوان الإسرائيلي والعمل على إعمارغزة فهي مسؤولية تقع على عاتق الجميع ويجب فيها مساهمة الدول، من خلال أن يكون هناك مبادرات شعبية وحكومية للحكومات التى ترى أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يحيا حياة كريمة ويعيش فى دولة قابلة للنمو والرخاء.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الأعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.