سائقو إدفو يرفعون تسعيرة الأجرة للضعف.. والأهالى يستغيثون بمحافظ أسوان (صور)

سادت حالة من الغضب داخل موقف سيارات الميكروباص بمدينة إدفو التابعة لمحافظة أسوان، حيث تفاجأ المواطنون برفع سعر أجرة الركاب للعودة من إدفو إلى مدينة أسوان من 21 جنيهًا لـ40 جنيهًا، لاستقلال مواصلات الطريق الصحراوى دون سابق إنذار أو قرار رسمي لهذا ينوه عن ارتفاع التسعيره المقررة عليهم والتي تم الإعلان عنها سابقًا.

وحرص العديد من المواطنين على الانتظار داخل موقف مدينة إدفو، نظرًا لرفضهم استغلال السائقين، الذين قرروا رفع سعر التعريفة المقررة بشكل مفاجئ لعدم وجود سيارات كثيرة للتوجه لمدينة أسوان، باعتبارها بمثابة فرصة كبيرة يغتنموها ليجمعوا مبالغ أكثر من المقررة.

وحاول عدد من المواطنين التفاوض لتخفيض المبلغ من 40 لـ30 جنيهًا، حتى يتم من خلال ذلك مراعاة ظروفهم المعيشية التي لا تتحمل كل هذا الارتفاع المفاجئ، على الرغم من عدم رضائهم على ذلك السعر أيضًا، ولكنهم نظرًا لتأخر الوقت لم يجدوا أمامهم حلًا آخر.

بينما رفض البعض أيضًا دفع أجرة 25 جنيهًا للسائق، الذي فجاءهم بها عند وصولهم إلى مدينة أسوان، والتى تزيد عن المقررة بـ4 جنيهات، وتم دفع المبلغ المقرر 21 جنيهًا فقط لاغير، للتوجه من مدينة إدفو لأسوان عبر الطريق الصحراوى، وواجهو السائق بأنه لم تكن هناك أي قرارت لرفع سعر تعريفة.

واشتكى العديد من المواطنين بمدينة أدفو، من سوء السيطرة والرقابة على سائقى سيارات الميكروباص، حيث تعتبر السبب الرئيسي الذي يجعل السائقين يفعلون ما بوسعهم في الأهالي ويستغلونهم بشكل كبير.

وناشد المواطنون اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بإيجاد الحلول لهم نظرًا لاستغلال سائقي سيارات الميكروباص في موقف المدينة لهم بشكل سيء جدًا، وذلك لعدم وجود أي رقابة عليهم نهائيًا، الأمر الذي يساهم بدوره في ارتفاع تسعيرة الركاب للضعف المبلغ دون مراعاة الظروف المعيشية والاجتماعية للأهالي.

ومن جهة أخرى حاولت ''الدستور'' التواصل عبر الهاتف لتعرض المشكلة على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، إلا أنه لم يتاح الرد.

جدير بالذكر أن محافظة أسوان أصدرت خلال 24 إبريل الماضي، بيانًا رسميًا، شدد خلاله محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، على تكثيف الحملات على جميع مواقف السيرفيس لمتابعة ألتزم جميع وسائل المواصلات بمختلف خطوط السير بدائرة المحافظة بالتعريفة الحالية وعدم زيادتها نهائيًا وثبات أسعارها سواء للنقل الداخلي أو الخارجي وخاصة أن أي زيادة من جانب السائقين في التعريفة سوف يعرضهم للمسائلة القانونية.

وناشد محافظ أسوان المواطنين بالتواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة وهي 2483115، و2483116، بجانب الخط الساخن برقم 114، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام01149730943، و01278655167، و01091565955 .

موقف الميكروباصات بمدينة إدفو

موقف الميكروباصات بمدينة إدفو

موقف الميكروباصات بمدينة إدفو

موقف الميكروباصات بمدينة إدفو