الأربعاء 19 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بكين: على واشنطن تحمل المسئولية بشأن الصراع «الفلسطينى-الإسرائيلى»

تشاو لي جيان
تشاو لي جيان

حثت الصين، اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية على تحمل "مسؤوليتها الواجبة" بشأن الصراع "الفلسطيني-الإسرائيلي"، ودعم مجلس الأمن الدولي للعب دوره الواجب في تعزيز تخفيف الوضع وإعادة بناء الثقة والتسوية السياسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" - في تصريح اليوم - "إن غالبية أعضاء مجلس الأمن دعوا، خلال اجتماع طاريء مفتوح يوم الأحد، إلى وقف فوري لإطلاق النار ومنع حدوث أزمة كبيرة؛ وحماية المدنيين وتجنب المزيد من الخسائر؛ والتمسك بتسوية سياسية، كما دعوا فلسطين وإسرائيل لاستئناف محادثات السلام على أساس حل الدولتين في وقت مبكر.

وأضاف أن الجميع يعرب عن أمله في أن يتحدث مجلس الأمن بصوت جماعي، ويدفع عملية محادثات السلام بطريقة عادلة ويعمل من أجل التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.

وتابع جيان "ولكن بدلا من منع الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بشكل فعال، فإن الولايات المتحدة وقعت في عزلة غير مسبوقة في مجلس الأمن الدولي وتقف تماما على الجانب الآخر".

وأوضح أن المجتمع الدولي يشعر بخيبة أمل شديدة إزاء ما فعلته الولايات المتحدة في الصراع "الفلسطيني-الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن مجلس الأمن لم يتمكن من اتخاذ إجراء بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بسبب معارضة الولايات المتحدة.

ولفت جيان إلى أنه "في مواجهة الخسائر المتزايدة في أرواح المدنيين الأبرياء نتيجة للنزاع، يتعين على الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها الواجبة، وأن تتخذ موقفا عادلا وأن تنضم إلى غالبية المجتمع الدولي في دعم مجلس الأمن في أداء دوره المناسب في تخفيف حدة الوضع وإعادة بناء الثقة وتحقيق تسوية سياسية".

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

ومنذ أكثر من أسبوع قُتل في قطاع غزة 212 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية. بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.

الولايات المتحدة إسرائيل امريكية الفلسطينى الولايات المتحدة الامريكية وزارة الخارجية مجلس الأمن الدولي اطلاق النار إسرائيلي الولايات المتحدة الامريكي الخارجية الصينية المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الفنان ماجد الكداونى بمرض جلدى نادر

الآن.. جدول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2021: تبدأ 23 وتنتهى 28

مصدر أمني بالغربية: «متحرش طنطا» سيكون في أيدينا خلال ساعات

أهالي غزة لـ«الدستور»: «نعيش أهوال يوم القيامة ونتمنى استمرار دعم القاهرة»

3 شروط لـ «ليفربول».. محمد صلاح يقترب من قيادة المنتخب الأوليمبى فى أوليمبياد طوكيو

الصحة: 1169 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و53 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة «فلسطين» «1»

ماجد حبته

الرئيس يدعم فلسطين من باريس

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير مصر بلندن: القاهرة تجري اتصالات مكثفة لوقف إطلاق النار في غزة

استشهاد فلسطيني وإصابة جنديين إسرائيليين في مواجهات بالضفة الغربية

السند الحقيقى.. مصر تعيد بناء غزة (إنفوجراف)