الأربعاء 19 مايو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

ضياء الدين داوود مشيدا بمبادرة السيسي لإعادة إعمار غزة: أوجه التحية للرئيس وأدعمه

النائب ضياء الدين
النائب ضياء الدين داوود

أشاد النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص ٥٠٠ مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الأحداث الأخيرة، وباشتراك الشركات المصرية فى إعادة الإعمار، مؤكدًا أن مبادرة الرئيس جاءت في محلها وبعمق تأثير مصر على القضية الفلسطينية.

وأكد ضياء الدين داوود في تصريحات لـ«الدستور» أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية يأتي نتيجة إدراك من مصر بالأمن القومي العربي، وأن تحركات الكيان الصهيوني المغتصب للأراضي الفلسطينية تهدد الأمن القومي العربي وبالتالي الأمن القومي المصري.

ووجه ضياء داوود التحية للرئيس السيسي على الدور المصري المهم الذي يقوم به تجاه القضية الفلسطينية خاصة بعد الاعتداءات الأخيرة من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي، قائلاً: «أحيي الرئيس السيسي على تحركاته وأقف خلفه أدعمه في هذا الاتجاه».

وأكد داوود أن التحركات المصرية رسالة واضحة للعالم بالموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار من مصر، بما يماثل حوالي 8 مليار جنيه ومصر ليست دولة غنية أو نفطية يدل على أنها رسالة شعبية أيضاً.

وأشار إلى أن فتح معبر رفح بشكل منضبط يسمح بالدخول والخروج وإغاثة أشقائنا الفلسطينين، وكذلك نقل المصابين، يجب أن يجعل القوى الفلسطينية المختلفة تراجع نفسها في أهمية الدور المصري الذي يدعم القضية فعلاً وليس قولاً فقط.

وأضاف أن ثوابت الدولة المصرية والتضحية للحفاظ على الأرض لم يكن موقفاً ثابتاً لأي دولة على مدار التاريخ تجاه القضية الفلسطينية سوى الدولة المصرية .

ضياء الدين داوود الرئيس السيسي غزة 500 مليون دولار لاعادة إعمار غزة القضية الفلسطينية

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