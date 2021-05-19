الأربعاء 19 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولايات أمريكية تعلن «صفر وفيات» بفيروس كورونا

كورونا فى أمريكا
كورونا فى أمريكا

أعلنت ولاية تكساس الأمريكية عدم تسجيلها أي وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لأول مرة منذ شهر مارس 2020.

كما أبلغت كل من أريزونا ومينيسوتا وماساتشوستس مؤخرا عن عدم تسجيلها هي الأخرى أي وفيات من كورونا لأول مرة منذ شهور، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" .

في غضون ذلك، انخفضت الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بأسرها إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 14 شهرا.

وأعلنت السلطات الصحية الأمريكية أن عدد الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة في أدنى مستوى له منذ مارس 2020، عندما انتشر الوباء في البلاد.

وبلغ المعدل اليومي للوفيات خلال الأسبوع الماضي 546 حالة، بحسب بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويتزامن ذلك مع تأكيد مستشار البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا أندي سلافيت أن اللقاحات ضد /كوفيد-19/ سمحت بحدوث تراجع هائل في أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس.

وأضاف سلافيت في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية"، أنه لأول مرة منذ بدء الوباء انخفضت الإصابات في جميع الولايات الأمريكية، مشيرا إلى أن بلاده بصدد الانتصار في الحرب على الفيروس.

وأشار سلافيت إلى أن اللقاحات متوافرة في أكثر من 80 ألف موقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

يشار إلى أن 47,5 في المائة من سكان الولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من أحد لقاحات كورونا الثلاثة المرخص لها في البلاد.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي. 

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