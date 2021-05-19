محافظ الإسكندرية يلتقى البابا تواضروس لتبادل التهانى بالأعياد

التقى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية في إطار تبادل التهاني بالأعياد.

وقدم المحافظ التهنئة إلي قداسة البابا تواضروس الثاني، متمنيا أن يعيد الله هذه الأيام علينا بالخير واليمن والبركات، وأن تظل مصرنا الحبيبة بلد الأمن والسلام و يديم الله علينا الاستقرار والازدهار.

ورحب قداسة البابا تواضروس الثاني بالمحافظ، لافتًا إلى أن الأعياد فى مصر لها طبيعة خاصة وبها يجتمع المصريين جميعا للاحتفال فهي فرصة للتعبير عن المحبة وتبادل التهنئة.

حضر اللقاء الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وأصحاب النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

والتقى البابا تواضروس الثاني، اليوم، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية فريق "بي أرشي أنجليوس" كشافة كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بكفر عبده، حيث اطمأن بابا الإسكندرية على خدمتهم بالكنيسة، وفي نهاية اللقاء قدم الفريق هدية تذكارية لقداسته، والتقطوا مع الصور التذكارية معه.

وكان قد بعث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رسالة تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة المسيحيين والشعب المصري بمناسبة الاحتفال عيد القيامة المجيد، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر ويرعي شعبها العظيم ويقيه وجميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء، ويرفع البلاء والوباء ويخرجنا منه بصحة وسلام.

وأعرب محافظ الإسكندرية فى رسالته عن تهانيه لكافة أبناء الشعب المصري، لافتا إلى أن هناك العديد من الروابط والمشاعر الطيبة التي تجمع كافة أبناء الشعب المصري.

وأشاد بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، مؤكدا أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر.

محافظ الإسكندرية يلتقي البابا تواضروس

محافظ الإسكندرية يلتقي البابا تواضروس

محافظ الإسكندرية يلتقي البابا تواضروس