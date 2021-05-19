احتفالات وخلافات.. ماذا تفعل سكارليت جوهانسون الآن؟

تعد سكارليت جوهانسون من نجمات هوليوود المثيرات للجدل على المستوى الفني والشخصي، وهي من القلائل اللائي حجزن لأنفسهن مرتبة مميزة في عالم السينما الأمريكية تقارع بيها النجوم من الرجال.

ويحرص عشّاق النجمة الأمريكية على متابعة كل جديد عنها في حياتها الفنية والشخصية على حد سواء.

سكارليت جوهانسون تحتفل بجائزة MTV

واحتفلت سكارليت جوهانسون البالغة من العمر 36 عامًا، الأحد الماضي، بحصولها على جائزة «الجيل» في حفل توزيع جوائز MTV للأفلام والتلفزيون لعام 2021، والتي تمنح للممثلين المحبوبين الذين تتنوع إبداعاتهم ومن جعلتهم مساهماتهم الفنية أسماء معروفة في مجالي التلفزيون والسينما.

وكرمت جوائز MTV جوهانسون بجائزة «الجيل» تقديراً لأنها ارتبطت طويلاً باستديوهات سلسلة الأبطال الخارقين، وعالم مارفل السينمائي.

ودخلت جوهانسون في مزاح مع زوجها الفنان الأمريكي كولين جوست خلال تسلمها الجائزة أثناء إلقائها خطاب قبول الجائزة من منزلها عبر الفيديو كونفرانس.

وأثناء إلقائها الخطاب قاطعها زوجها وألقى سائلاً أخضر لزجاً على رأسها ووجها، ما أثار غضبها لكنها سرعان ما أعجبت بالأمر ودخلت في مزاح معه.

سكارليت جوهانسون تنضم لركب الناقمين على جمعية هوليوود للصحافة الأجنبية

وقبل أيام، انضمت سكارليت جوهانسون إلى ركب الناقمين على رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود المختصة بتوزيع جوائز الجولدن جلوب.

ولحقت جوهانسون بالفنانين الذي يتهمون رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية بالتحيز ضد المرأة، ما إلى موافقة الرابطة على إجراء تغييرات واسعة في عضويتها لضمان التنوع بين صفوفها، واستحداث منصب «المسؤول عن التنوع» والاتفاق على ضم صحفيين من ذوي البشرة السمراء، وتوسيع نطاق المتقدمين للانضمام إلى مجموعة الصحفيين الأجانب المسئولين عن الترفيه.