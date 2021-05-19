السعودية: النزاع فى غزة يدفع المنطقة بكاملها «فى الاتجاه الخاطئ»

اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن النزاع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية يدفع المنطقة بكاملها "في الاتجاه الخاطئ"، داعيا إلى الضغط على "جميع الأطراف" لوقف العنف.

وفيما يتواصل الصراع ويكثف المجتمع الدولي جهوده الدبلوماسية، قال بن فرحان في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" في باريس إن النزاع "يدفعنا في الاتجاه الخاطئ، هذا يعني أننا نجعل الطريق نحو سلام مستدام أكثر صعوبة".

وأضاف الأمير الموجود في باريس للمشاركة في قمتين بشأن السودان وأفريقيا، أن الصراع "يعزز المتطرفين، يعزز أكثر الأصوات تعصبا في منطقتنا".

وتابع "يجب علينا جميعا أن نعمل معا لتشجيع جميع الأطراف على تقديم الالتزام بشكل جدي، أولا لوقف التصعيد وإنهاء العنف، ومن ثم الانخراط في محادثات سلام جادة نحو تسوية نهائية للصراع يجب أن تشمل قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".

وقال الوزير السعودي "من المهم جدا أن نعمل جميعا معا لإنهاء دوامة العنف هذه"، مشيرا الى أن "المملكة تعمل عن كثب مع شركائها في العالم العربي والعالم الإسلامي والمجتمع الدولي، للضغط معا على جميع الأطراف من أجل إنهاء النزاع".

ومنذ بدء الجولة الجديدة من أعمال العنف بين اسرائيل ومجموعات مسلحة في غزة في 10 مايو، قُتل ما لا يقل عن 230 شخصا، غالبيتهم فلسطينيون.

وتكثف فرنسا وألمانيا والأردن ومصر ودول أخرى المبادرات الدبلوماسية لمحاولة وقف العنف.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة رابعة طارئة، أصرت خلالها الولايات المتحدة على رفضها تبني إعلان يدعو إلى "إنهاء العنف".

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأولى عن تأييده "وقفا لإطلاق النار" وذلك في اتصال هاتفي الاثنين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وأكد بن فرحان أن الأولوية بالنسبة إلى العرب هي "السلام الدائم"، قائلا إن الدول التي وقّعت اتفاقات تطبيع مع اسرائيل، وبينها الامارات والبحرين، "تعتقد أيضا أن ما فعلته يمكن أن يكون حافزا للتحرك" نحو هذا الهدف.