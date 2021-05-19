تقرير: الجيش الإسرائيلى حاول تصفية قائد «كتائب القسام» مرتين

نقلت صحيفة "Times of Israel" عن مصادر استخباراتية مزاعم بأن الجيش الإسرائيلي حاول تصفية قائد "كتائب عز الدين القسام" مرتين على الأقل، لكنه فشل.

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليتين خلال 9 أيام ماضية للقضاء على الضيف، لكنه فشل في كلا المرتين وتمكن قائد "كتائب عز الدين القسام" من النجاة، حسبما ذكرت الاستخبارات الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تسمح بنشر هذه المزاعم إلا بعد مساء الثلاثاء، دون ذكر أي تفاصيل حول الضربات التي نفذت في محاولة للقضاء على الضيف منذ الإثنين الماضي.

في غضون ذلك نقلت "القناة الـ12" عن مصادر عسكرية أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يسعى إلى تصفية الضيف وباقي القادة الأعلى للفصائل الفلسطينية المسلحة خاصة "حماس".

وبحسب القناة، أبلغت قيادة الجيش الإسرائيلي حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأن "الأوضاع الحالية تسمح بالقضاء على الضيف وباقي الشخصيات البارزة".

ونفت كل من الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" صحة التقارير الإعلامية حول توصل الطرفين إلى اتفاق هدنة يدخل حيز التنفيذ يوم 20 مايو.

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

ومنذ أكثر من أسبوع، قُتل في قطاع غزة 212 فلسطينيًا، بينهم 31 طفلًا، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية. بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها أكثر من 188آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.