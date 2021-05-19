الأربعاء 19 مايو 2021
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سياسي

خالد داود: مبادرة إعادة إعمار غزة تأكيد على مركزية الدور المصري في التعامل مع الملف الفلسطيني

خالد داود
خالد داود

أشاد الكاتب الصحفي خالد داود بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وقال داود لـ«الدستور» إن ما تقدمه الحكومة المصرية للشعب الفلسطيني جهد يستحق الشكر والتقدير لأن الظروف الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني تحتاج إلى التضامن.

وأكد داود أن الإجراءات التي تقوم بها مصر تجاه ما يحدث في غزة تأكيد على مركزية الدور المصري في التعامل مع الملف الفلسطيني بشكل عام، مؤكداً أن العلاقة بين الشعب المصري والفلسطيني تستوجب هذا الدور.

ولفت إلى أن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية أمن قومي مصري فى الأساس، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني سيقدر المبادرة المصرية والتى سبقت دول عربية كثيرة.

وأوضح أن الموقف الرسمي المصري متماثل مع الموقف الشعبي فى دعم الشعب الفلسطيني فى مواجهة الاعتداء الإسرائيلي الصارخ، متمنياً أن تكون المبادرة المصرية حافزاً لكل الأطراف الدولية وعلى رأسها الدول العربية بأن تقدم مبادرات مماثلة لدعم الشعب الفلسطيني لكى يتمتعوا بالحد الأدنى من متطلباتهم الأساسية التى لم تكن متوفرة، سواء على مستوى المواد الغذائية أو الكهرباء ومشاريع تحسين الحياة في قطاع غزة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن، الثلاثاء، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي اعادة الاعمار قطاع غزة ما تقدمه الحكومة المصرية للشعب الفلسطينى جهد يستحق الشكر والتقدير

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