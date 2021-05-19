الأربعاء.. منى مصطفى تناقش «مصافحة الجدران» بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور الكاتبة منى مصطفى حول مجموعتها القصصية "مصافحة الجدران"، في حلقة جديدة من برنامج كلمات المذاع في حوالي الرابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل 19 مايو 2021 على شاشة النيل الثقافية، وتُعاد الحلقة الثامنة صباح الخميس.

كتب الكاتب المسرحي والناقد الكبير يسري الجندي في مقدمة المجموعة القصصية:

"هل موضوع هذه القصص القصيرة وإحداها طويلة تدور حول الوحدة بمعناها العميق الذي يعيشه البعض؟ أم هي في العمق ما يشغل المرء منا عن الطبيعة البشرية بتناقضاتها الحيرة؟

أم هي قضية الشر وهي تتخفى خلف أقنعة إنسانية نعيشها جميعًا دون أن نعترف فيها.. بخداع النفس والآخرين؟

الحق أنني لا أستطيع الجزم بمثل هذه الأحكام.. لكنها خامرتني جميعها وأنا اتفحص هذه المجموعة للكاتبة منى مصطفى.

قد يغريني شيء ما في هذه المجموعة بالبحث عن بعض ملامح مشاركة كبار أحبهم مثل يوسف إدريس أو يحيي حقي أو غيرهما، لكني قد أسيء من حيث لا أدري إلى التجربة بعفويتها.

قد لا يتوفر لهذه المجموعة الحرفية التي تميز الكبار في فن القصة القصيرة وهي أصعب أنواع الكتابة الدرامية لكنها تتسم بصدق واضح في طور اكتمال الإدارات الإبداعية يساعد على تبلورها درجة عالية من الثقافة العامة.

أزعم أن الطريق مفتوح أمام هذه الكاتبة لتثبت نضج تجربتها الإبداعية.

وجاء على الغلاف الخلفي للمجموعة: "قد يُضطر أحدهم لمصافحة جدران بيته إن غابت الأيدي، لكنا نضطر جميعًا في وقت ما للتواري خلف جدران غير جدران البيوت. ربما جدران أفكارنا، عاداتنا، مخاوفنا، أو حتى جدران أرحامنا. لا يهم أين نختبئ، ولا كيف نكمُر مكامن ضعفنا. الأهم أن نعلم أن للأخرين مكامن يجب احترام خصوصياتها والتماس العذر لهم."

أما عن منى مصطفى فهي كاتبة مصرية لها العديد من المقالات والقصص القصيرة على المواقع الإلكترونية منها "عبثي أنا اخشيني، نسور مصر وصقورها، عن فساد الأمكنة، يحدث البتر وغيرها. وصدرت لها مجموعة قصصية بعنوان "مصافحة الجدران". لها نشاط أدبي وثقافي من خلال صالون بيوفن الثقافي أسسته في ٢٠١٦ وخرجت به للجمهور في ٢٠١٧. فأدارت من خلاله لقاءات مع عدد من مشاهير الكتاب والإعلاميين والمبدعين العرب بالمكتبات العامة والخاصة. ولا زالت مهتمة بمسار الثقافة ومصيرها كقوى ناعمة مؤثرة في مصائر الشعوب.

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