«تموين الجيزة» ترصد توريد 92 ألف طن قمح محلى

أعلن طلعت حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، استقبال توريد نحو 92 ألف طن قمح محلي من المزارعين والموردين والمنتجين منذ بدء عمليات التوريد في منتصف شهر أبريل الماضي.

وأكد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن إجمالي عدد مواقع الاستلام والفرز للأقماح المحلية بلغ نحو 17 موقعًا تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري والمطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال إن موسم توريد الأقماح المحلية الجاري يعمل بشكل منتظم في توريد الأقماح المحلية من المزارعين خلال الأسبوع الرابع منذ البدء في موسم التوريد خلال منتصف شهر أبريل الماضي من خلال الجهات المسوقة للأقماح المحلية ومواقع الاستلام.

وأكد أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي شكاوى في عمليات توريد الأقماح المحلية من المزارعين والموردين والمنتجين، وهناك توجيهات من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالعمل على تسهيل الإجراءات أمام الموردين من خلال وسائل النقل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وعمليات التباعد الاجتماعي والتطهير المواقع الاستلام وعدم التزاحم والتكدس أمام منافذ الاستلام.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك متابعة من محافظ الجيزة على مدار الساعة خلال فترة التسلم اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية؛ لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ؛ مشددًا على الالتزام على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل الأستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية الـ72 ساعة.

وقال إنه يتم تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا وارتداء الكمامات ومنع التزاحم والتكدس أمام الجهات المسوقة للأقماح المحلية لمنع انتشار العدوى.