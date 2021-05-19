نائبة الوفد تثمن المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزّة

ثمنت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، المبادرة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم دعم 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك خلال مشاركته في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بقصر الإليزيه في باريس.

وأشارت "رمزي"، في بيان لها، إلى أن هذه المبادرة تؤكد دعم مصر لأشقائها العرب وخاصة للقضية الفلسطينية، متابعة: "في الوقت الذي اكتفت فيه دول كبري وجماعات بدعم القضية الفلسطينية من خلال التصريحات الإعلامية فقط، إلا أن مصر لم تكتف بالتصريحات والادانات كما فعل البعض بل كانت لها تحركات على أرض الواقع سريعة وعاجلة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وتأكيد الدعم المصري لهم، أبرزها إرسال الدعم الطبي لإسعاف المرضى، وفتح معبر رفح لاستقبال المصابين".

وأكدت أن الأحداث الدموية الأخيرة بالقدس أتت بخراب كبير على الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي سيجعل المبادرة المصرية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي فرصة جديدة لإعمار غزة، وإصلاح ما تم تدميره على مدار الشهور بل السنوات الماضية.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، الدول العربية الشقيقة بضرورة التحرك وسرعة تقديم مبادرات لدعم قطاع غزة والشعب الفلسطيني والاقتداء بمصر من أجل إعلاء قيم التعاون والمساندة والدعم بين الدول العربية وبعضها البعض.

ولفتت "رمزي" إلى أن تلك المبادرة المصرية التي أعلنها الرئيس السيسي كانت بمثابة درسا قويا أعطاه لعدد كبير من الدول، مشيرة إلى أن المبادرة ردت على كافة المشككين والذين هاجموا الدولة المصرية واتهموها بالتخلي عن القضية الفلسطينية، قائلة: "مصر لن تتخلى عن قضيتها".

وكان قد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وجاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.