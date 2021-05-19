منة عرفة تعلن خطبتها.. وهذه قصتها مع على غزلان

أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة خطوبتها، حيث كتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: «لقد تمت الخطوبة»، وذلك دون أن تعلن من قام بخطبتها كما قامت بغلق التعليقات على منشور إعلانها الخطوبة.

الغريب في الأمر أن هذا الإعلان جاء تزامنا مع إعلان الطبيب واليوتيوبر علي غزلان خطبته على ملكة جمال مصر لعام 2017 فرح شعبان، بعد العديد من التكهنات والشائعات التي كانت تدور حول علاقة منة عرفة بغزلان وانفصالهما، فما هي القصة؟

في يناير 2020 تصدرت منة عرفة مؤشرات البحث على جوجل وذلك بعد ظهورها مع اليوتيوبر الشهير علي غزلان، مما دفع الجمهور للحديث عن أسرار علاقتهما العاطفية وأسباب لقائهما سويًا، وقوة علاقتهما، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل عن حقيقة خطوبتهما، خاصة بعد تعليق بدرية طلبة بـ"مبروك"، لكن غزلان نفى الأمر.

وكان غزلان قد نشر صورة لهما عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق عليها قائلا: "أفضل شيء حدث لي على الإطلاق"، ورسائل أخرى مثل "حياتي ملونة بسببك".

كما نشرت منة عرفة نشرت صورة عفوية بصحبة علي غزلان على الثلوج الصناعية الموجودة في أحد المراكز التجارية، وعلقت قائلة: "الأفضل من الأفضل"، وانهالت التعليقات على منشورها التي تسألها عن موعد زواجهما، إلا أنها لم ترد على هذه الأسئلة، ووالدتها نفت الأمر.

وفي مايو 2020 علق اليوتيوبر علي غزلان، على الحالة الاجتماعية للفنانة منة عرفة، في برنامج "رامز مجنون رسمي"، بعد أن صرحت أنها عزباء بنشر صورة له برفقتها عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها وقال في تعليقه على الصورة: "عزباء!! دا أنا حتى بضحكك"، وكأنه كان اعتراف ضمني بعلاقتهما العاطفية.

ودون سابق إنذار في العام نفسه حذف الثنائي الصور التي جمعتهما سويًا عبر حسابهما على "إنستجرام"، وبقي عدد قليل من الصور التي جمعت بينهما مع أشخاص آخرين.

ومؤخرا أعلن غزلان خطبته على فرح شعبان ملكة جمال مصر لعام 2017 برسالة مؤثرة للغاية على حسابة الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي: " رُبّ قدرٍ يُساق إليّنا خيرٌ من ألفِ حُلم، كل إنسان ليه 24 قيراط في حياته؛ وأنا ربنا رزقني بيهم كلهم فيكي.. من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك؛ كأن حياتي بدأت من النقطة دي، كل حاجة فيا اتغيرت، ابتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف، إبتديت أعيش بجد، حتى النفس اللي بتنفسه بقى ليه طعم تاني، إزاي ده حصل وأمتى وليه ؟!، معنديش تفسير غير إني بحبك، بحبك كأني كنت تايه وفجأة وصلت".

وأضاف غزلان، في رسالته لخطيبته: "أول ما قابلتك حسيت إني أخيرًا في المكان المناسب، كنت بدور على الحب طول السنين اللي فاتت؛ ولما قابلتك اكتشفت إني كنت بدور عليكي أنتي، كنت فاكر إني متأخر، بس معاكي اكتشفت إن كل حاجة بتيجي في وقتها، وإن المعجزة اللي عشت بطلبها من ربنا عشان تغير حياتي كانت (أنتي)".

ونشرت فرح شعبان صورًا من حفل خطوبتها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "قالوا زمان تفائلي بالخير تلاقيه؛ ولقيتك".